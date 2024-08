Em nova música, Shawn Mendes relata susto quando pensou que seria pai

O cantor Shawn Mendes lançou a música Why Why Why e relatou o susto que passou quando pensou que sua ex-namorada estava grávida

Nesta sexta-feira, 9, Shawn Mendes lançou sua música Why Why Why, que faz parte do álbum intitulado Shawn, que será lançado no dia 18 de outubro. Na letra da canção, o cantor relembrou um susto que passou quando pensou que sua ex-namorada estava grávida.

"Pensei que estava prestes a ser pai / Me abalou profundamente / Ainda sou uma criança", diz ele em um trecho da música.

O artista de 26 anos, que já namorou Camilla Cabello, não revelou o nome da ex-namorada que passou por esse susto.

Em entrevista para a Apple Music, ele detalhou mais um pouco sobre a composição. "Eu não senti pressão para abordar nada. Mas foi uma daquelas experiências em que surgiu uma piada enquanto fazíamos o álbum, que era tipo, se eu começasse a sentir uma ansiedade muito forte no estúdio, todos tinham certeza de que uma ótima música estava a caminho, porque havia algum tipo de crise de cura, algum tipo de avanço que deveria acontecer. Havia algo de hino nessas palavras, ‘por que, por que, por que’. Quase parecia um choro. Parecia poderoso e bonito", disse ele.

Cancelamento

Recentemente, o cantor Shawn Mendes usou as redes sociais para anunciar que os shows da Wonder Tour estão cancelados. No post em seu perfil no Instagram, Shawn falou sobre colocar sua saúde mental e seu estado como prioridade, e prometeu aos fãs, voltar aos palcos quando estiver curado e 100% bem para embarcar em turnê.

"Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê depois desse tempo", declarou Shawn.

O cantor também falou que essa decisão veio após conversar com sua equipe e os profissionais da saúde, que acharam melhor Shawn cancelar as datas na América do Norte, Reino Unido/Europa para cuidar da sua saúde mental.