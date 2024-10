Nego do Borel faz primeira publicação com a nova namorada: 'Presente'

Tá namorando! O cantor Nego do Borel revelou que está comprometido com uma moça anônima: 'Melhor coisa'

O cantor Nego do Borel surpreendeu os fãs ao revelar publicamente que está namorando! A novidade foi compartilhada em suas redes sociais na noite de segunda-feira, 14, através de um registro romântico com a moça.

Por meio de seus stories no Instagram, Nego do Borel dividiu um vídeo sem áudio ao lado da companheira e se declarou na legenda. "Eu pedi ao Papai do Céu a luta de presente, mas ele me deu outro presente", escreveu o artista, se referindo à luta contra Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, no 'Fight Music Show 12'.

Em seguida, sem revelar muitos detalhes, o ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record TV, explicou que a namorada não é famosa e destacou que ela ainda se sente envergonhada em frente às câmeras. "Quando a gente vai casar?", brincou o funkeiro após trocar beijos com a amada.

"Ela fica com vergonha. Meu amor é anônimo. Melhor coisa é ser anônimo, vida, melhor coisa. Por que esse mundo é cruel…", acrescentou Nego do Borel. Até o momento, o nome da companheira do cantor não foi revelado.

Vale lembrar que o famoso não assume nenhum relacionamento publicamente desde o fim conturbado de seu namoro com a influenciadora digital Duda Reis, em 2020. Atualmente, ela é casada com o cabeleireiro Du Nunes e está à espera de Aurora, primeira filha do casal.

Confira a publicação de Nego do Borel com a nova namorada:

Nego do Borel assume namoro - Reprodução / Instagram

