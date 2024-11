Naiara Azevedo esclarece suposta rixa com Maiara e Maraisa

A cantora Naiara Azevedo esclareceu os boatos de que brigou com a dupla sertaneja Maiara e Maraisa após a gravação de '50 Reais'

Naiara Azevedoesclareceu os boatos sobre uma suposta briga com Maiarae Maraisa. As especulações de que as artistas estavam brigadas surgiram após as irmãs terem sido removidas da música '50 Reais'.

Em entrevista ao programa 'Fofocalizando', do SBT, a cantora e ex-participante do BBB 22 afirmou que não foi consultada sobre a decisão de remover a dupla da canção e deixou claro que nunca brigou com elas. "Eu nunca tive a oportunidade de explicar isso", confessou.

"Quando eu gravei a música com a Maiara e Marisa, ela foi gravada como um grande sucesso. Na época, eu comecei a ser empresariada por um escritório, eu tinha outros empresários. Eu não era dona e proprietária da minha história e da minha vida. Tivemos nossas vidas direcionadas e decididas pro segundos e terceiros. Não fui eu que tirei as vozes, eu juro por Deus. Nunca foi gravada outra versão, eu cantei a música inteira, eles só cortaram e colaram", explicou.

Naiara ainda revelou que não foi consultada sobre a remoção de Maiara e Maraisa do hit. "Quando tudo isso aconteceu, eu não estava ciente, eu não fui consultada sobre tirar as vozes delas da música. Quando aconteceu tudo eu nem sonhava… Eu não tenho problema nenhum com elas, nunca brigamos", esclareceu.

#Exclusivo!



Naiara Azevedo participa AO VIVO do Fofocalizando e fala sobre suposta polêmica envolvendo Maiara e Maraisa!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/oMw3Fkco2i — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 21, 2024

Fora do especial Amigas

Ainda durante a entrevista para o programa, Naiara Azevedo falou sobre não ter participado do especial 'Amigas', da TV Globo. A atração, que conta com Ana Castela, Simone Mendes, Lauana Prado e Maiara e Maraisa, foi gravado nesta quarta-feira, 20.

"Eu acho que é uma escolha da direção do programa. Eu fico muito feliz em mirar o trabalho do outro e saber torcer pelos nossos amigos. Quando a Marília [Mendonça] nos deixou, veio uma incerteza tão grande do mercado... Olha como é bom a gente olhar o projeto Amigas com outros nomes, outras mulheres, isso quer dizer que conseguimos", disse a cantora, que havia sido convidada para um projeto parecido em 2019, antes da pandemia de Covid.

#Exclusivo!



Naiara Azevedo fala sobre o sertanejo antes e depois da Marília Mendonça!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/HraZCQIpSW — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 21, 2024

