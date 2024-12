Roadie do Jota Quest, Renato Tommaso morre aos 54 anos

O vocalista Rogério Flausino lamenta a morte de Renato Tommaso, músico e Roadie da banda Jota Quest: ‘Parceiro de caminhada'

O músico Renato Tommaso morreu aos 54 anos no último domingo, 29. Ele fazia parte da banda Jota Quest como Roadie. Em um depoimento nas redes sociais, os integrantes do grupo lamentaram a morte do amigo, mas não revelaram a causa da morte.

"Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, super profissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que viesse à tona. Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você meu amigo! Nossas sinceras condolências a Dani, a forte Renata e a todos os familiares e amigos. Vá em paz amigo!!! Familia Jota Quest", informaram.

O velório aconteceu nesta segunda-feira, 30, e o sepultamento será no Cemitério da Saudade em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Rogério Flausino se pronunciou

Nos comentários do post sobre a morte de Tommaso, o vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, lamentou a morte do amigo.

"Nossos mais profundos sentimentos por esta triste e prematura partida do querido amigo e parceiro Renato Tommaso. Grande musico, técnico e produtor, que esteve conosco em momentos muito especias nestes últimos 18 anos de caminhada. Nosso forte abraço a esposa Dani, a filha Renata, e a todos os familiares e amigos dessa grande figura que certamente já se encontra em lugar muito especial, ao lado do criador. Valeu demais Renatão. Muito obrigado pro tudo", afirmou.

