Murilo Huff deixa escapar soco em Gustavo Mioto em show

Em show com Gustavo Mioto, Murilo Huff deixa escapar um murro no cantor durante apresentação que fizeram juntos; veja o momento

Um momento do show de Murilo Huff e Gustavo Mioto neste domingo, 21, está repercutindo na internet. Isso porque, durante a apresentação que fizeram o pai do filho de Marília Mendonça acabou acertando o colega com um soco.

Sem querer, Murilo Huff atingiu o namorado de Ana Castela com murro enquanto cantavam juntos. O momento inusitado logo virou notícia entre os internautas. Afinal, o gesto aconteceu do nada durante o evento da Praia, em Brasília.

Nos comentários do vídeo postado pelo portal Leo Dias, os seguidores ficaram surpresos com o soco. "Eu metia outro sem querer se volta", opinaram. "Do nada?", questionaram.

Recentemente, Murilo Huff revelou a uma entrevista ao portal Leo Dias que começou a fazer terapia para abandonar o uso de medicamentos para dormir e desacelarar já que foi diagnosticado com “Síndrome do Pensamento Acelerado”.

“Estou aqui, mas pensando em mais dez coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer. A cabeça não para, tem o lado bom e o ruim”, contou ele, que também relatou que não se sente relaxado como deveria. “É bem raro [relaxar], não durmo bem, eu tenho dificuldade para começar a dormir, acho que é a minha maior dificuldade”, refletiu o cantor.

Veja o momento do soco de Murilo Huff em Gustavo Mioto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Namorada de Murilo Huff responde sobre casamento

Há poucos dias, Gabriela Versiani aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores. Porém, parece que a influenciadora não gostou muito de ser questionada sobre os planos de casamento com Murilo Huff.

"Quando sai o casório? Acho vocês lindos, que Deus abençoe", escreveu o internauta na caixinha de perguntas. A famosa respondeu, afirmando que tem um tempo certo para cada coisa. "Gente, entendo a curiosidade e torcida de vocês!! Mas toda vez que perguntam sobre casamento e filhos, respondo que não é simplesmente querer e pronto. Existe um tempo para cada coisa, um processo, uma construção. Quando e se vai acontecer? Só Deus vai dizer, na hora d'Ele. Então, bora mudar esse disco?", respondeu a empresária.