Morre Sergio Mendes, aos 83 anos, pianista brasileiro que fez sucesso nos EUA

Morte de Sergio Mendes aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele se consagrou como ícone do samba-jazz no Brasil e no exterior

O pianista brasileiro Sergio Mendes faleceu aos 83 anos de idade nesta sexta-feira, 6, informou o Jornal O Globo. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte do artista. Ele morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivia.

Sergio Mendes é um dos grandes nomes da música brasileira. Ele se consagrou como astro internacional ao fazer sucesso nos Estados Unidos com a união do samba com jazz. Ao longo de sua carreira, ele tocou com Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Frank Sinatra e muitos outros ícones da música mundial.

Mendes conquistou um Grammy, dois Grammys Latinos e foi indicado ao Oscar em 2012 pela música Real in Rio, da animação Rio.

Ele vivia nos Estados Unidos há cerca de 60 anos com sua família. O artista era casado com a cantora Gracinha Leporace, com quem estava junto há cerca de 50 anos e teve cinco filhos.

Rapper morre aos 34 anos

O cantor e rapper norte-americano Rich Homie Quan faleceu aos 34 anos. Ele foi encontrado morto em sua casa em Atlanta, nos Estados Unidos. Por enquanto, as autoridades não revelaram a causa da morte.

De acordo com o site TMZ, a família informou que está em busca de respostas sobre o que aconteceu com o rapaz. Além disso, os parentes informaram que estão “arrasados e com o coração partido por sua morte repentina”.

A carreira de Rich Homie Quan, cujo nome verdadeiro era Dequantes Lamar, começou em 2013. Entre os seus sucesso estão as músicas Ride Out, Type of Way e Flex (Ooh, Ooh, Ooh).