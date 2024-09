Cantor morre aos 34 anos e família diz: ‘Morte repentina’

O cantor e rapper Rich Homie Quan foi encontrado morto aos 34 anos. Entre os seus sucesso estão as músicas ‘Type of Way’ e ‘Ride Out’

O cantor e rapper norte-americano Rich Homie Quan faleceu aos 34 anos. Ele foi encontrado morto em sua casa em Atlanta, nos Estados Unidos. Por enquanto, as autoridades não revelaram a causa da morte.

De acordo com o site TMZ, a família informou que está em busca de respostas sobre o que aconteceu com o rapaz. Além disso, os parentes informaram que estão “arrasados e com o coração partido por sua morte repentina”.

A carreira de Rich Homie Quan, cujo nome verdadeiro era Dequantes Lamar, começou em 2013. Entre os seus sucesso estão as músicas Ride Out, Type of Way e Flex (Ooh, Ooh, Ooh).

Youtuber anunciou sua própria morte

O youtuber Paul Harrell faleceu aos 58 anos e surpreendeu os seus seguidores na rede social ao anunciar sua própria morte. Por meio de um vídeo gravado em seus últimos dias de vida, ele deu a notícia para seus fãs. O vídeo foi postado por sua família para anunciar o falecimento.

O título do vídeo foi “Estou morto” e trouxe um relato dele sobre a doença que o matou. Harrell lutou contra o câncer no pâncreas em seus últimos anos de vida, mas não resistiu às complicações da doença.

“Estou gravando isso e dando instruções a Brad [empresário dele] para publicá-lo após minha morte. Então, se vocês estão vendo, eu estou morto”, afirmou.

E completou: “Há alguns meses, sentei-me aqui neste tronco e contei que fui diagnosticado com câncer de pâncreas e disse que eles descobriram cedo e que ficaríamos aqui por algum tempo. Bem, detectamos cedo, mas não tão cedo quanto eu pensava. Meu tempo está se esgotando”.

Então, ele agradeceu pela audiência dos mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. “Agradeço a você que assistiu, comentou e participou, não me arrependo do que fizemos aqui. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer o que fiz”, afirmou.