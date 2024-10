MC Daniel toma anestesia geral para fazer tatuagem gigante nas costas

Prestes a se tornar pai, MC Daniel chama atenção ao tomar anestesia geral para fazer tatuagem gigante e 'fechar' as costas

Nesta segunda-feira, 28, MC Daniel surpreendeu ao revelar que tomou anestesia geral para realizar uma ousada tatuagem gigante nas costas. Em suas redes sociais, o artista contou que decidiu celebrar a nova fase com um desenho na pele, mas preferiu passar pelo processo com a ajuda de um anestésico para não sentir as agulhadas.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Daniel, que está à espera de seu primeiro filho com a influenciadora digital Lorena Maria, compartilhou um clique posando ao lado de amigos e de sua equipe de tatuadores. Na legenda, ele contou que estava pronto para tatuar as costas: ‘Beijo família, vou dormir e acordar com as costas fechadas’, disse.

Na sequência, Daniel surgiu usando uma touca e um pijama dentro da clínica e posou ao lado da equipe de anestesistas: “Até daqui 7 horas, família”, escreveu o cantor, que preferiu ser anestesiado para não sentir dor durante a tatuagem e ainda não revelou o resultado. Vale lembrar que apesar de não ser recomendada, a prática já foi usada por outras celebridades, como MC Cabelinho.

Em suas redes sociais, Cabelinho compartilhou que também preferiu tomar anestesia geral para realizar diversas tatuagens de uma vez. Na época, o cantor gerou polêmica com a decisão ao dividir cliques em que aparecia desacordado de bruços em uma maca enquanto eternizava alguns desenhos em sua pele no centro cirúrgico de um hospital.

Enquanto MC Daniel toma anestesia para “rabiscar” a pele com uma nova tatuagem, sua namorada, Lorena Maria, se vê diante da difícil decisão de também se submeter à anestesia durante o parto do primeiro filho do casal. Recentemente, a influenciadora digital compartilhou nas redes sociais o método que escolheu para a chegada do bebê.

"Meu parto vai ser normal. Tenho toda a estrutura para ter um parto normal. É muito melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe. Tudo bem que a gente sente uma dor, mas não quero nem pensar nisso agora! Nem fala sobre isso comigo, irmã. Já me vejo gritando muito", Lorena brincou e contou que estava procurando uma equipe para acompanhá-la no parto.

