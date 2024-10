Mc Daniel mostra corpo musculoso após ganhar 12kg

O cantor Mc Daniel mostrou um antes e depois de seu corpo nas redes sociais e exibiu o shape mais musculoso após ganhar 12kg

Em suas redes sociais, Mc Daniel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 22, o cantor postou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece exibindo os seus músculos após a academia. O artista ainda aproveitou para compararar com uma foto de antes.

"Mudou muito?", questionou ele, revelando que já ganhou 12kg. Mc Daniel ainda afirmou que pretende seguir focado na rotina fitness para melhorar cada vez mais.

Método de parto

Recentemente, Lorena Maria usou as redes sociais para compartilhar o método escolhido para seu parto. A influenciadora está à espera de um menino, fruto do relacionamento com MC Daniel, e também revelou algumas de suas preferências para a chegada do pequeno.

"Meu parto vai ser normal. Tenho toda a estrutura para ter um parto normal. É muito melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe. Tudo bem que a gente sente uma dor, mas não quero nem pensar nisso agora! Nem fala sobre isso comigo, irmã. Já me vejo gritando muito", brincou Lorena.

Na sequência, a namorada de MC Daniel compartilhou que pretende contratar uma doula para acompanhar o parto. A profissional é procurada por gestantes para dar apoio antes e depois do nascimento do bebê. "Vou procurar uma doula para me ajudar, porque a respiração ajuda muito no parto. Enfim, gente, vai ter que sair de qualquer jeito, não é?", completou a influenciadora.

Em seguida, Lorena contou que o bebê nascerá no Rio de Janeiro. "Ele é carioca, vai nascer aqui (Rio de Janeiro) e foi uma escolha dos dois, não foi uma escolha só minha. Ele também quer muito que ele nasça aqui no Rio", disse ela.

Lorena também comentou sobre seu ganho de peso. "Na última consulta eu estava com 52kg, agora estou com 59kg, a médica disse que é tudo nos seios, eu estou magrinha", contou.

Leia também: MC Daniel brinca sobre maior medo após nascimento do filho