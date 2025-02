Marido de Lilian Knapp se despede da cantora em homenagem emocionante

Sucesso da Jovem Guarda, a cantora Lilian Knapp faleceu aos 76 anos no sábado, 22, após passar duas semanas internada

Marido de Lilian Knapp, o produtor musical Cadu Nolla realizou uma homenagem emocionante à cantora, que faleceu aos 76 anos no sábado, 22, vítima de um tumor agressivo na pelve. Sucesso da Jovem Guarda, a artista fez parte da dupla Leno & Lilian.

Por meio das redes sociais, Cadu publicou uma foto recente ao lado da companheira e agradeceu a todos os profissionais que prestaram apoio a Lílian nos últimos tempos. A cantora estava internada há duas semanas.

"Esse foi o nosso último Réveillon. Josuelito Carvalho, você foi o anjo protetor dela nessas últimas três semanas. Como te disse várias vezes, não existe agradecimento suficiente para exprimir a minha gratidão por todo suporte técnico, pessoal, psicológico, farmacêutico e todos que se empenharam nesta vasilha insana", iniciou ele na legenda.

"Hoje posso te dizer, que depois da cerimônia de sepultamento, dentro das leis islâmicas, pude estar em contato com ela até o último minuto que ela esteve aqui e pude acariciá-la, todo o seu corpo, soltar as amarras do tecido de linho branco que envolvia o seu corpo e deixá-la entrar no paraíso, encontrar os queridos parentes e amigos, seguindo assim sua jornada imortal", continuou o marido de Lilian Knapp.

"Meus agradecimentos, também, aos seguranças e ao pessoal da recepção, atenciosos, polidos e prestativos. Muito, mas muito obrigado a vocês por amenizarem o sofrimento dela, com um tratamento mais do que VIP e o meu também, com tanto carinho e dedicação", finalizou Cadu Nolla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cadu Nolla (@cadunolla)

A carreira de Lilian Knapp

Lilian Kanpp foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda e emplacou sucessos como 'Sou Rebelde' e 'Devolva-me'. Em dupla com o irmão, Leno, conquistou o público com músicas como 'Pobre Menina' e 'Eu Não Sabia Que Você Existia'. Após a morte dele, em dezembro de 2022, a artista seguiu carreira solo.

Leia também: Lexa desabafa sobre a morte da filha recém-nascida: ‘Até o meu limite’