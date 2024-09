Maria Gadú vê união de estilos regionais como resgate da brasilidade: 'Energia antiga'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maria Gadú comenta sobre iniciativa musical ao lado de Pretinho da Serrinha e lista de cantores brasileiros renomados

Depois de comemorar 20 anos de carreira com um show em São Paulo durante a turnê de seu quarto álbum de estúdio, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, a cantora Maria Gadú(37), que esteve afastada dos palcos durante um período, encabeça um novo projeto como diretora musical e co-criadora, ao lado do artista Pretinho da Serrinha (46). Em entrevista à CARAS Brasil, Gadú aponta a união de estilos regionais com novos talentos como um resgate da brasilidade: "Energia antiga", reflete.

Maria Gadú, que realizou a curadoria dos 10 ritmos regionais, artistas convidados e produtores musicais presentes no Elo Feat dos Sonhos junto com Pretinho da Serrinha, vê a união proposta pela iniciativa como "bonita e brasileira".

"O Brasil é composto, a música brasileira é colaborativa, festejada. Os palcos são de comunhão, Brasil é a capital do festejo. Nada mais querido que trazer essa energia antiga, lembrando os festivais de antes, onde a canção vale muito, e a musicalidade também", compartilha a artista.

A iniciativa da qual Gadú é co-criadora propõe selecionar 10 artistas expoentes, por meio de um edital público, para gravar um single com participação de grandes nomes da música regional nacional como Daniela Mercury, Péricles, GabyAmarantos, Bois Caprichoso e Garantido, DonaOnete e Surarasdo Tapajós, FilipeCatto, GeraldoAzevedo, Lenine, Rappin’ Hood e ValescaPopozuda.

As expectativas de Pretinho da Serrinha acompanham o pensamento da colega: "Espero participar da criação de um novo artista, de um novo compositor ou de um novo produtor! Quero olhar para essa carreira daqui a um tempo e poder dizer que fiz parte dessa história", fala.

Os interessados em participar do projeto tem até o dia 18 de outubro para se cadastrar gratuitamente no site, preencher as informações, submeter a demo autoral da música e as documentações necessárias para a avaliação por uma comissão independente composta por pessoas atuantes no mercado da música.