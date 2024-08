Maraisa declara: ‘Deus me deu o amor mais lindo do mundo’

A cantora Maraisa surgiu em vídeo romântico com seu noivo, Fernando Mocó, e falou sobre o relacionamento deles: ‘Eu mereço'

A cantora Maraisa esbanjou romantismo ao celebrar o seu noivado com o empresário Fernando Mocó. Nesta sexta-feira, 9, ela compartilhou um vídeo de uma viagem especial do casal e falou sobre o amor que existe entre eles.

Nas imagens, os dois apareceram se divertindo em um final de tarde com direito a passeio em um lago e fotos trocando carinhos. Na legenda, ela contou sobre o quanto gosta do relacionamento que eles construíram juntos.

"Apaixonada por esse vídeo!! Foram dias únicos e mágicos, criando memórias inesquecíveis e momentos maravilhosos e incríveis que aquecem o coração e fazem a vida mais leve, principalmente ao lado de pessoas que amo muito, como o meu amor @fernandomoco, aquilo que Deus tem pra gente ninguém tira. Deus me deu o amor mais lindo do mundo, nunca tive um relacionamento tão maravilhoso e tão íntegro em toda minha vida. Você chegou e tudo ficou mais leve, me sinto uma pessoa realizada e segura com você ao meu lado, eu sou a pessoa mais sortuda por estar vivendo um amor tão lindo, eu mereço viver um amor assim…", disse ela na legenda.

Casamento de Maraisa e Fernando Mocó teria sido adiado

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó estariam enfrentando uma crise no relacionamento. Os dois estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024. Porém, os indícios mostravam que eles teriam adiado a união nas últimas semanas,

Segundo o colunista Leo Dias, os dois teriam optado por suspender a data marcada para o casamento. "Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso", contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

O rumor surgiu após Maraisa parar de usar o anel de noivado nas últimas semanas. Além disso, os dois tinham apagado as fotos que tinham juntos nas redes sociais.