Maraisa arrasa e mostra boa forma em novas fotos com um maiô dourado

Maraisa encantou os seus seguidores ao posar para algumas fotos usando um maiô dourado e repleto de brilho, que evidenciou a boa forma da artista

Em suas redes sociais, Maraisa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. Atualmente, a cantora está curtindo as belezas paradisíacas do Tocantins.

Nesta terça-feira, 23, a sertaneja publicou algumas fotos em sua conta no Instagram. Nas imagens, Maraisa surgiu um maiô dourado repleto de brilho, que evidenciou ainda mais a sua ótima forma física.

Além disso, a artista apostou em um brinco de pena, lenço na cabeça e óculos escuros para completar a produção. "Esse é o nosso Araguaia", escreveu ela, que ainda posou com uma taça de bebida na mão.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 60 mil curtidas e milhares de comentários. "Tenha empatia com as feias, Maraisa! Assim você acaba com nós", brincou uma internauta. "Ela tem noção do quanto ela é linda e poderosíssima", escreveu outro. "A musa do Araguaia e do Brasil todo, fala sério, Maraisa", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Reconciliação

A cantora Maraisa e Fernando Mocó estão juntos novamente. Após alguns dias separados e de algumas indiretas trocadas nas redes sociais, o casal apareceu em clima de romance na segunda-feira, 22, em fotos compartilhadas pela cantora.

Em sua rede social, a sertaneja postou os cliques apaixonados e mostrou que resolveram reatar o relacionamento, de um ano. Usando as alianças bem grossas de noivado, a famosa e o empresário apareceram abraçados e trocando carinhos, além de exibirem os dedos com a joia novamente.

Sorridente, Maraisa surgiu ao lado de seu amado depois de alguns dias de ter aparecido um pouco abatida em sua rede social e compartilhando alguns desabafos sobre mentira e sobre estar sozinha, mas não solitária.

Nos comentários da publicação, os fãs reagiaram ao verem mais uma volta da cantora, que já havia se separado do eleito no ano passado e retomado o noivado no Natal. "Que o amor sempre prevaleça", falaram. "Vem casamento", torceram outros.