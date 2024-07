Maiara muda letra de música após Maraisa reatar noivado: 'Procurou'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, alterou um trecho da canção em referência a reconciliação do noivado da irmã; confira

A cantora sertaneja Maiara não esconde o quanto está feliz com a reconciliação de sua dupla e irmã, Maraisa, com Fernando Mocó. Recentemente, a famosa havia anunciado o fim de seu noivado com o empresário.

Apesar de não terem oficializado publicamente que estão juntos, a irmã gêmea de Maiara deu indícios de que tudo se resolveu após surgir usando novamente a aliança de compromisso. Além disso, fotos do casal também foram desarquivadas nas redes sociais de ambos.

Durante um show da dupla sertaneja na noite de quinta-feira, 18, Maiara aumentou ainda mais os indícios de que a irmã realmente reatou o noivado. Isso porque, enquanto cantavam a música 'Só Lamento', a cantora fez questão de mudar a letra da canção em um trecho.

++ Maiara reflete sobre casamento após suposto término de Maraisa: 'Não dá'

"Maraisa, se seu ex te procurar, não, se seu ex já te procurou, o que você fala para ele? ‘Vamos casar!'", brincou a famosa, seguindo o show com a letra original da canção. Nas redes sociais, os fãs das gêmeas também se divertiram com a situação.

"Essa Maiara é sacana", brincou uma seguidora. "Quem perdoa é Deus, né, Maiara", riu outra. "Maiara, eu te amo", disse uma terceira, vibrando com o momento de diversão entre a dupla sertaneja. Ainda durante esta madrugada, Maraisa publicou uma nova foto nas redes sociais usando a possível aliança de noivado.

Confira as publicações:

Maraisa - Foto: Reprodução / Instagram

kkkkkkkkkkk não to aguentando a maiara com a maraisa pic.twitter.com/S3zlr1P1Ru — babi ✨ (@babituitera) July 19, 2024

Maraisa reage à investida de fã e faz descoberta

Na última terça-feira, 16, um vídeo divertido da cantora Maraisa viralizou na web. Na ocasião, ela, que ainda não havia surgido novamente com a aliança de compromisso, realizou um show em Alagoas e deu uma investida em um fã que estava na plateia. Contudo, descobriu que ele já estava comprometido.

A cantora pediu para que uma funcionária de sua equipe pegasse o telefone do rapaz, mas descobriu que ele está casado. "Você com esses olhos verdes que escreveu: 'Dois também é par'. Eu sei fazer a conta, um, dois, é par! Você tá falando sério? Ê, Gabi, pega o contato dele aí! Ele é casado, volta aqui seu falso!", comentou ela após descobrir o status do homem; confira o registro!