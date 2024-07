Maraisa reage a investida de fã e pede seu contato, mas faz descoberta

A cantora Maraisa confirmou o fim de seu noivado com o empresário Fernando Mocó. Solteira, ela reagiu a uma investida de um fã, mas fez uma descoberta

A cantora Maraisa confirmou o fim de seu noivado com o empresário Fernando Mocó após dias de especulações sobre uma crise no relacionamento e indiretas na rede social. Solteira, ela realizou um show em Alagoas e deu uma investida em um fã que estava na plateia. Contudo, descobriu que ele já estava comprometido.

A cantora pediu para que uma funcionária de sua equipe pegasse o telefone do rapaz, mas descobriu que ele está casado. "Você com esses olhos verdes que escreveu: 'Dois também é par'. Eu sei fazer a conta, um, dois, é par! Você tá falando serio? Ê, Gabi, pega o contato dele aí! Ele é casado, volta aqui seu falso!", comentou ela após descobrir o status do homem.

Veja como foi:

“ê gabi, pega o contato dele aí” […] “ele é casado, ah fela da puta” a história de amor de 20 segundos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk @maraisa e você só queria o contato pic.twitter.com/GjBBtj2aX3 — mari (@mwiaracarla) July 16, 2024

O fim do noivado de Maraisa

No fim de semana, a assessoria de imprensa da cantora divulgou uma nota confirmando o fim do relacionamento. “Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano, viveram um relacionamento intenso e feliz, mas, por motivos que só cabem a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas", declarou a equipe dela.

Os dois planejavam oficializar a união no dia 3 de outubro de 2024. O cantor apagou todos os registros com a companheira. Mais cedo, no mesmo dia, a sertaneja deixou de seguir o noivo e arquivou todas as fotos com o parceiro. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento.