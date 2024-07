Reataram? Maraisa dá indícios de reconciliação com Fernando Mocó

Três dias após anunciar o término do relacionamento, a cantora Maraisa deu sinais de uma possível reconciliação com Fernando Mocó, seu ex-noivo

A cantora Maraisa deu sinais de uma possível reconciliação com o empresário Fernando Mocó, seu ex-noivo. Três dias após anunciar o término do relacionamento, os dois voltaram a se seguir nas redes sociais. Além disso, a artista apareceu usando sua aliança durante uma live feita nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 17, e fotos antigas do casal foram desarquivadas.

Antes de anunciar o término, Maraisa tinha parado de usar a aliança, deixado de seguir o empresário e deletado fotos de suas redes sociais. No domingo, 14, ela confirmou o término para o portal Leo Dias. “A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas", disse ela em nota.

Maraisa e Fernando Mocó voltam a se seguir no Instagram

Veja o vídeo em que ela aparece usando aliança:

O fim do noivado de Maraisa

No fim de semana, a assessoria de imprensa da cantora divulgou uma nota confirmando o fim do relacionamento. “Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano, viveram um relacionamento intenso e feliz, mas, por motivos que só cabem a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas", declarou a equipe dela.

Os dois planejavam oficializar a união no dia 3 de outubro de 2024. Ele chegou a apagar todos os registros com a companheira no Instagram. Mais cedo, no mesmo dia, a sertaneja deixou de seguir o noivo e arquivou todas as fotos com o parceiro. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento.