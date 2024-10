Mãe do filho de Liam Payne lamenta morte do cantor

Cheryl Cole, ex-namorada e mãe do filho de Liam Payne, lamentou a morte do artista e criticou a exploração da mídia sobre o assunto

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina. O cantor deixa o filho Bear, de sete anos, fruto do seu relacionamento com Cheryl Cole.

Nesta sexta-feira, 18, Cheryl compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em quee Liam aparece deitado com o filho, ainda recém nascido. A famosa ainda lamentou o triste ocorrido.

"Enquanto tento lidar com este evento devastador e processar meu próprio luto neste momento indescritivelmente doloroso, gostaria de lembrar gentilmente a todos que perdemos um ser humano", começou ela.

Em seguida, Cheryl criticou a exploração da mídia sobre o assunto. "Liam não era apenas uma estrela pop e celebridade, ele era um filho, um irmão, um tio, um querido amigo e pai de nosso filho de sete anos. Um filho que agora tem que encarar a realidade de nunca mais ver o pai. O que mais perturba o meu espírito é que um dia Bear terá acesso aos relatórios e à exploração midiática repugnante que temos visto nos últimos dois dias. Parte meu coração ainda mais saber que não posso protegê-lo disso no futuro".

Por fim, ela propôs uma reflexão. "Peço, por favor, que considerem qual é o propósito de alguns desses relatos, além de causar mais sofrimento a todos que ficaram para juntar os pedaços. Antes de deixar comentários ou fazer vídeos, pergunte-se se gostaria que seu próprio filho ou família lesse isso. Por favor, deem a Liam a pequena dignidade que lhe resta após sua morte, para que ele finalmente possa descansar em paz", concluiu.

Bear nasceu em 2017, um ano depois que os cantores começaram a namorar. O relacionamento chegou ao fim um ano após o nascimento do menino.

Namorada de Liam Payne se pronuncia

Namorada de Liam Payne (1993-2024), Kate Cassidy falou pela primeira vez sobre a morte do cantor. Ele faleceu aos 31 anos de idade ao cair da varanda de um hotel na Argentina no início da semana. Agora, a jovem escreveu seu primeiro depoimento sobre a dor do luto.

Nesta sexta-feira, 18, Kate falou sobre a saudade que sente dele e a tristeza por sua morte. No início da mensagem, ela pediu respeito neste momento de luto. “Estou completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que vocês me deem espaço para passar por isso”, disse ela.

Logo depois, ela escreveu um recado para Liam. “Meu anjo. Você é tudo. Quero que saiba que te amei incondicionalmente e completamente. Continuarei a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam”, escreveu.

Kate e Liam estavam juntos há dois anos e estavam juntos na Argentina. Porém, ela voltou aos Estados Unidos apenas alguns dias antes da morte do rapaz.