Luto! Esposa do cantor da Pagod’art morre no dia de Natal

O cantor Flavinho, da banda Pagod’art, está de luto pela morte de sua esposa aos 43 anos de idade no dia de Natal

O cantor Flavinho, da banda Pagod’art, está de luto. A esposa dele, Ana Paula Barbosa, faleceu aos 43 anos de idade nesta quarta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal. A morte dela foi confirmada pela equipe da banda baiana em um comunicado oficial.

Ana Paula faleceu após lutar contra o câncer. Ela foi diagnosticada com a doença há quase dois anos e estava em tratamento, mas foi internada no dia 21 de dezembro em Salvador, Bahia, e não resistiu ao ter complicações em sua saúde.

Flavinho e Ana Paula estavam casados há 25 anos e tiveram 3 filhos.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Paulinha - Ana Paula Barbosa da Silva - esposa do cantor Flavinho Pagod’art, aos 43 anos. Paulinha nasceu em 27 de julho de 1981, casada durante 25 anos e deixa três filhos, de 24, 22 e 19 anos. Ela enfrentava um câncer e foi internada no último sábado (21) no Hospital Aristides Maltez após complicações no quadro de saúde. Faleceu nesta data, 25 de dezembro de 2024, deixando um legado de amor e dedicação à família e aos amigos. Neste momento de dor, a família agradece pelas orações e o carinho recebido, e opta por se despedir com privacidade, em uma cerimônia íntima", informaram.

O desabafo de Ana Paula sobre o câncer

Ana Paula Barbosa revelou o câncer para os seguidores e fãs do marido, Flavinho, em agosto de 2023. Ela contou que o diagnóstico aconteceu em fevereiro do mesmo ano e ela começou a quimioterapia em abril.

"Primeiro vieram o medo e as incertezas, mas eu não fugi da batalha. Com resignação, coragem e, o mais importante, o apoio dos meus familiares e amigos, eu consegui chegar ao final das minhas sessões [de quimioterapia]", disse ela na época.

E completou: "Só Deus sabe o que passei, o que senti, faltando pouco mais de uma semana para a estreia no carnaval de Salvador, depois de 2 anos sem ter carnaval e com a volta da banda, expectativa à flor da pele, e eu não sabia o que fazer, busquei forças aonde não imaginava para não passar todo esse medo para as pessoas de fora do meu círculo familiar!".