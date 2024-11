Luciano Camargo revela previsão da mãe para sua vida pessoal

O cantor Luciano Camargo revela o que sua mãe disse ao prever o futuro do filho: 'Não precisa mentir para mim'

O cantor Luciano Camargo revelou que sua mãe, Dona Helena, fez uma previsão sobre a vida pessoal do filho. Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, ele contou que a mãe sabia que ele iria se casar com a esposa, Flávia Camargo, antes do casal pensar nisso.

"O meu encontro com a Fal foi um propósito de Deus. Porque a minha mãe já falava que eu ia me casar com uma pessoa da igreja. [...] Não contei que estava começando a namorar com a Flávia. Falei que era minha amiga e arquiteta. A Fal teve que sair para falar com a mãe dela e, nesse momento que ela saiu da sala, a minha mãe pegou na minha mão e disse: ‘Não precisa mentir para mim. Ela é sua namorada e você vai se casar com ela. Ela é resposta de oração minha’. Não dei moral de novo para ela e a gente voltou para São Paulo", afirmou.

"Continuei convidando a Fal para sair. E a gente viajava muito (Zezé e Luciano). Não tinha dia para ficar em São Paulo. Quando sobrava um dia, eu a convidava para sair e aí, uma vez chamando ela para sair à noite no domingo, ela disse que não podia. ‘Por que eu te chamo e você nunca pode ir?’, perguntei. ‘Porque eu tenho a igreja para ir’, disse ela. Perguntei se ela crente, e ela disse que era. Naquele dia ali Deus já tinha um propósito. Ele sabia que ela seria a mulher entrando na minha vida, para orar pela minha vida e orar pela minha conversão. E ela fazia ameaça: ‘Olha eu não trago a salvação, quem traz salvação é Jesus. E não adianta pegar no meu pé. Eu vou subir e você vai ficar'. Ela falava que a salvação é individual e não coletiva. Não é que eu ficasse com medo, mas ficava com a pulga atrás da orelha", completou.

Então, ele falou sobre a importância da esposa para sua fé. "Ela sempre foi muito paciente comigo. A Fal é a resposta de oração da minha mãe. Ela já falava em 1995 que eu iria casar com uma menina da igreja, mas eu não dava moral. Porém, em 1999, conhecei a Fal e, num desses convites que eu fazia para ela sair comigo e ela não aceitava, ela foi para Goiânia comigo para ir visitar a minha mãe. Quando eu cheguei à casa da minha mãe, ela olhava para a Fal e eu não entendia", disse ele, que se tornou cantor gospel nos últimos anos.

