Luciano Camargo impressiona com declaração em aniversário de casamento

Luciano Camargousou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 16, o cantor completou 21 anos de casado com Flávia Camargo, com quem tem duas filhas, as gêmeas Isabella e Helena, de 14 anos, e fez questão de celebrar com uma declaração de amor para a esposa.

"16 de outubro de 2003, um dia como todos os outros em nossas vidas… Se eu falar que foi o dia mais feliz com você, estarei mentindo, pois você é a tradução perfeita da alegria em todos os momentos em minha existência. Você é o amor mais lindo que Deus me deu!", iniciou o irmão do cantor Zezé Di Camargo.

Em seguida, Luciano listou as demostrações de amor que já fez para Flávia. "Vi, hoje completamos 21 anos de casados. Em todos esses anos, tenho buscado formas diferentes de demonstrar o meu amor. Por você, já me pendurei em balão, já me declarei em outdoor, revistas, músicas, já usei os 4 elementos da natureza para simbolizar o que sinto por você… Hoje, no dia em que fazemos aniversário de casamento, quero agradecer por todo este tempo juntos, um tempo em que aprendemos cada vez mais um com outro, um tempo em que você, com suas orações, edificou o nosso lar", acrescentou.

"Você é resposta de oração, você é o pulsar do meu coração, é a minha inspiração, o instrumento do mais puro sentimento, que me mostrou o verdadeiro caminho da fé, da plenitude em saber compartilhar e honrar a palavra do Senhor. Parabéns para nós dois!!!! Te amo!!!! @flaviafcamargo", finalizou a declaração.

