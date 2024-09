Lucas Lima reage ao receber cantada com palavra inesperada

Solteiro desde que se separou de Sandy, o cantor Lucas Lima ficou surpreso ao ver uma palavra inusitada no comentário de um fã no estilo de cantada

O cantor e músico Lucas Lima acabou de voltar de uma viagem pela Itália e compartilhou um álbum de fotos no Instagram. Porém, ele foi surpreendido com uma cantada inesperada. Nos comentários do post, um fã deixou um elogio inusitado para o artista, que fez questão de expressar sua surpresa.

Solteiro desde que terminou o casamento com a cantora Sandy em 2023, Lucas ficou impressionado quando o fã usou a palavra ‘másculo' para elogiá-lo. O seguidor escreveu: “Tão lindo, tão fofo e, ao mesmo tempo, másculo, um verdadeiro sonho”. Ao ver o recado, ele compartilhou nos stories do Instagram e disse: “Vai pro meu LinkedIn: Lindo, fofo… e másculo”.

O post do cantor sobre sua viagem mostrou fotos dele em pontos turísticos e também de experiências que teve por lá, como aula de fazer massas. “Dumpzinho dessa viagem inesquecível. Como eu sempre faço vídeo de viagem, eu quase sempre esqueço de tirar fotos. Dessa vez, tentei lembrar mais. A vida está tri”, disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Os músculos de Lucas Lima

O cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais ao ostentar sua boa forma. O artista fez uma selfie no espelho do provador de uma loja e apareceu apenas de regata branca e os braços musculosos à mostra.

Antes de compartilhar a foto, ele divertiu seus fãs com um desabafo inusitado. Ele contou que estava com vergonha de postar a foto, mas iria postar mesmo assim porque gostou da iluminação na hora de fotografar os braços.

"Eu vim comprar umas roupas. Estava no provador e bateu uma luz bonita, eu me achei muito fortão. Eu pensei: ‘Isso que acontece com as pessoas que ficam postando foto de regatinha, né? Ah, podia postar a foto e botar uma enquete, vocês acham que eu compro ou não?’. Aquelas coisas que as pessoas fazem para disfarçar que a foto é uma coisa de ego. É o que eu queria fazer, mas estou com vergonha de vocês. Sabe quando a luz bate no lugar certo? Naquela foto ficou muito bonito, eu estou com muita vontade, só que estou com muita vergonha. Eu vou dar uma pensada, e eu vou acabar postando. Eu já quero pedir desculpa pela biscoitagem sem vergonha”, disse ele.

Vale lembrar que Lucas Lima segue uma rotina de exercícios físicos na academia. Inclusive, ele tem uma contagem nos stories do Instagram de fazer 150 treinos neste ano. Por enquanto, ele fez pouco mais de 100 treinos.