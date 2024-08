Lucas Lima exibe foto dos braços musculosos e brinca: ‘Vergonha'

Lucas Lima surpreende ao exibir selfie no espelho para ostentar seus braços musculosos e diz: ‘Sabe quando a luz bate no lugar certo?’

O cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 21, ao ostentar sua boa forma. O artista fez uma selfie no espelho do provador de uma loja e apareceu apenas de regata branca e os braços musculosos à mostra.

Antes de compartilhar a foto, ele divertiu seus fãs com um desabafo inusitado. Ele contou que estava com vergonha de postar a foto, mas iria postar mesmo assim porque gostou da iluminação na hora de fotografar os braços.

"Eu vim comprar umas roupas. Estava no provador e bateu uma luz bonita, eu me achei muito fortão. Eu pensei: ‘Isso que acontece com as pessoas que ficam postando foto de regatinha, né? Ah, podia postar a foto e botar uma enquete, vocês acham que eu compro ou não?’. Aquelas coisas que as pessoas fazem para disfarçar que a foto é uma coisa de ego. É o que eu queria fazer, mas estou com vergonha de vocês. Sabe quando a luz bate no lugar certo? Naquela foto ficou muito bonito, eu estou com muita vontade, só que estou com muita vergonha. Eu vou dar uma pensada, e eu vou acabar postando. Eu já quero pedir desculpa pela biscoitagem sem vergonha”, disse ele.

Vale lembrar que Lucas Lima segue uma rotina de exercícios físicos na academia. Inclusive, ele tem uma contagem nos stories do Instagram de fazer 150 treinos neste ano. Por enquanto, ele fez pouco mais de 100 treinos.

Lucas Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Lima celebrou o aniversário da mãe neste mês

No início de agosto de 2024, o músico e cantor Lucas Lima usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à mãe, Lorena, que completou mais um ano de vida. Em celebração à data especial, o artista escolheu uma foto rara ao lado da matriarca e a parabenizou.

"Mamis fazendo 71 hoje!!! Parabéns, Dona Lo, por ser essa baita mãe, vó, amiga, colega de trampo, etc. Dia feliz", escreveu Lucas Lima na legenda da postagem.