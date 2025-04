Filhos de David Beckham param de se falar. Entenda a tensão na família

Família de David Beckham e Victoria Beckham vive um momento de tensão com o corte de laços entre dois filhos do casal

A família de David Beckham e Victoria Beckham vive um momento de tensão. De acordo com o site TMZ, os rapazes Brooklyn e Romeo Beckham, filhos do casal, pararam de se falar por causa de rumores envolvendo a vida amorosa.

A publicação informou que eles cortaram os laços quando Romeo começou a namorar com Kim Turnbull. O que criou o atrito é porque Kim teria tido um affair com Brooklyn há vários anos. Com isso, Brooklyn e sua esposa, Nicola Peltz, estão preocupados se Kim tem boas intenções em namorar com Romeo.

Os irmãos teriam brigado depois que Brooklyn não foi em uma festa da família porque Romeo estava lá com Kim. Além disso, Brooklyn e Nicola teriam dito que não estarão no mesmo lugar que Romeo e Kim, o que causou uma desavença entre os irmãos.

No entanto, David e Victoria defendem o namoro de Romeo com Kim e querem que a briga dos irmãos acabe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Beckham (@davidbeckham)

Fim da amizade

A amizade entre a Duquesa Meghan Markle e a cantora e estilista Victoria Beckham se desfez por ciúmes e inveja. A consideração foi feita por Kinsey Schofield, especialista na Família Real Britânica e próxima de membros da realeza. Ela avaliou as tensões entre as esposas do Príncipe Harry e do ex-jogador de futebol David Beckham em entrevista ao site do canal Fox News.

Schofield citou que a amizade de Harry e Beckham encerrou após o príncipe acusar o amigo de vazar informações sobre sua vida pessoal para a imprensa internacional. Agora, quanto a avaliação de Schofield sobre o fim da amizade da estrela de Suits e ex-Spice Girls“no fim das contas, diz respeito a inveja”.

“Acredito que foi inveja que fomentou esse rompimento”, analisou. “Nós definitivamente sabemos da Meghan acusando a Victoria de vazar histórias para a imprensa, quando quem vazou de verdade foi uma recepcionista de salão, mas acho que, no fim das contas, diz respeito a inveja”, continuou.

Leia também: Por que Victoria Beckham nunca sorri em fotos? Confira!