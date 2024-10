Luan Santana é surpreendido por fãs com presentes para a filha durante show

O cantor Luan Santana recebeu presentes de fãs direcionados especialmente à sua filha com Jade Magalhães; confira vídeo

Luan Santana está radiante desde que descobriu que será papai! Ao lado da companheira, Jade Magalhães, o cantor revelou publicamente em setembro deste ano que os dois esperam uma menina.

Após Luan e Jade contarem o sexo da primeira herdeira do casal, os fãs do artista já iniciaram a temporada de presentes fofíssimos de bebê. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o famoso é surpreendido durante um show, em cima do palco, com roupinhas na cor rosa.

No registro, é possível perceber que o público de Luan Santana entregou dois bodys e uma calça no estilo jeans. Visivelmente encantado com os presentes, o cantor não escondeu o quanto ficou feliz com a surpresa.

Recentemente, Jade Magalhães contou que estava de mudança para uma nova casa. De acordo com informações do site 'Gshow', ela passará a morar com Luan na mansão do cantor em Alphaville, na Grande São Paulo, para que possam curtir o nascimento da filha juntos.

Por meio de suas redes sociais, a companheira do artista comentou sobre a nova fase. "De volta a São Paulo. A realidade desta semana vai ser bem diferente da semana passada, que era praia. Cheguei direto para fazer a mudança do meu apartamento. Imaginam como vai ser minha semana?", disse ela, na ocasião.

Vale lembrar que Luan e Jade se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos, anunciando o fim da relação em 2020. O casal reatou o romance apenas em 2023 e assumiu publicamente o namoro em 2024.

E o Luan Santana que agora começou a receber das fãs, roupinhas na cor rosa para a bebê dele que vem por aí 😍 pic.twitter.com/AHObfTzTA7 — FUTRICAS (@futricasefofoca) October 14, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

