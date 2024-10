Liam Payne estava na Argentina para assistir show de Niall Horan

O cantor Liam Payne, que foi encontrado morto aos 31 anos na Argentina, estava no país para prestigiar o show de Niall Horan

Nesta quarta-feira, 16, Liam Payne foi encontrado morto após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

O cantor estava no país para conferir o show de Niall Horan, que foi seu companheiro no grupo One Direction. A apresentação aconteceu no Movistar Arena.

A turnê The Show Live On Tour passou pelo Brasil em setembro e seguiu para a Argentina. No dia 4 deste mês, os cantores registraram o reencontro nas redes sociais. O britânico estava acompanhado pela namorada Kate Cassidy no show.

Morte

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do SAME.

O artista alcançou a fama na década de 2010 após participar do reality musical "The X Factor". Junto com Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn, ele integrou a One Direction, boy band britânica que se tornou a mais popular dos anos 2010. O grupo lançou sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".

Ele deixa o filho Bear Grey Payne, de sete anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.