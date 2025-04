Após diagnóstico de pré-eclâmpsia, Lexa passou por mais de 50 exames

A cantora Lexa revela que compôs uma música em homenagem à filha e tem realizado exames para entender melhor as causas da sua perda

Nesta segunda-feira, 14, Lexa compartilhou com seus seguidores que, além de ter composto uma música em homenagem à sua filha, tem passado por exames. Há duas semanas, a artista realizou mais de 50 testes devido à pré-eclâmpsia precoce, condição que levou à perda de sua primeira filha, Sofia, logo após o nascimento no início de fevereiro deste ano.

Em um desabafo nas redes sociais, Lexa revelou que tem buscado entender melhor as circunstâncias que levaram à perda da filha. “Eu tô aqui no consultório onde eu fiz todo o meu pré-natal da Sofia e eu tô numa fase de muitos exames pra entender de fato tudo o que aconteceu. Estou fazendo exame pra tudo que vocês imaginarem na vida”, revelou a cantora.

Lexa também detalhou a quantidade de exames já realizados nas últimas semanas. “Há umas duas semanas, eu fiz 56 exames, de sangue, um monte de coisa” , completou Lexa.

Lexa revela que passou por mais de 50 exames - Foto: Reprodução/Instagram

Injeções anticoagulantes

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora enfrentou um momento difícil. A artista teve uma pré eclâmpsia e passou por uma cesariana de emergência. Sua filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu três dias após o nascimento.

Desde então, Lexa tem precisado tomar injeções de anti coagulante. Neste domingo, 13, a famosa mostrou a quantidade de injeções que já tomou e contou que é preciso descartar esse lixo corretamento.

"Olha a quantidade de injeções que eu já tomei, fora as do hospital. Elas estão guardadinhas assim porque é lixo hospitalar, então fazemos tudo certinho. Temos que ter consciência com os garis e trabalhadores na área. Descartando o lixo corretamente", disse ela.

Leia também: Em meio a boatos, Lexa surge com a irmã: 'Falei para ficar comigo'