Lauana Prado recebe carinho da namorada durante treino na academia

Em um relacionamento com Tati Dias, a cantora Lauana Prado recebeu um incentivo carinhoso enquanto treinava na academia; confira

Nesta quinta-feira, dia 7, Lauana Prado recebeu uma proposta romântica da namorada, Tati Dias. Em meio a uma viagem de carro, elas discutiram a possibilidade de casamento, e a influenciadora fez uma sugestão inesperada. Mais tarde, as duas compartilharam momentos de carinho enquanto treinavam juntas na academia.

Antes de treinarem juntas, a chef de cozinha tentou convencer a sertaneja a mudar os planos. "Vamos comer em um restaurante, vamos ao shopping", disse Tati. "Ela também sugeriu comprar uma casa para nos casarmos. Um detalhe é que ela olha as casas e, vou até falar, o preço de uma era R$ 11 milhões", confessou Lauana.

"Se a gente negociar, dá pra chegar em R$ 7 milhões. Também dá pra parcelar", rebateu a influenciadora. "Claro, manda passar o pix", brincou a cantora.

Embora não tenha aceitado a proposta, Lauana conseguiu convencer a namorada a acompanhá-la na academia, ganhando um estímulo a mais. Entre uma série e outra, as duas trocaram carinhos. "Uma repetição e um beijinho", escreveu a famosa nos Stories.

Confira o momento de carinho:

Lauana Prado surge combinando look com a namorada

A cantora Lauana Prado esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a namorada, a influenciadora digital Tati Dias. Na terça-feira, 01, as duas embarcaram em uma nova viagem de casal e mostraram os looks combinando.

Na imagem publicada no Instagram, as duas aparecem abraçadas e com o mesmo tom terroso em suas peças de roupas. "Que delícia que é poder descobrir a vida e o mundo com você! Vivendo momentos inéditos do seu lado! E vamos ali colecionar memória", escreveu Tati Dias na legenda da publicação.

E Lauana Prado reagiu: "Vamos viver dias únicos aqui, meu amor. E vai ser ainda mais incrível ter você comigo. Te amo". Nos comentários, não faltaram elogios. "A sorte de um amor tranquilo. Felicidades, Deus abençoe infinitamente", disse uma. "Tão lindas assim combinando", declarou outra.