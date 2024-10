A cantora Lauana Prado esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a namorada, a influenciadora digital Tati Dias

A cantora Lauana Prado esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a namorada, a influenciadora digital Tati Dias. Nesta terça-feira, 01, as duas embarcaram em uma nova viagem de casal e mostraram os looks combinando.

Na imagem publicada no Instagram, as duas aparecem abraçadas e com o mesmo tom terroso em suas peças de roupas. "Que delícia que é poder descobrir a vida e o mundo com você! Vivendo momentos inéditos do seu lado! E vamos ali colecionar memória", escreveu Tati Dias na legenda da publicação.

E Lauana Prado reagiu: "Vamos viver dias únicos aqui, meu amor. E vai ser ainda mais incrível ter você comigo. Te amo". Nos comentários, não faltaram elogios. "A sorte de um amor tranquilo. Felicidades, Deus abençoe infinitamente", disse uma. "Tão lindas assim combinando", declarou outra.

Lauana Prado revela se já planeja casamento com a namorada

Recentemente, Lauana Pradoabriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com Tati Dias. Durante uma interação com os internautas, ela revelou se já possui planos de subir ao altar com a amada. A pauta veio à tona após um internauta abordar o assunto 'casamento'.

"Vocês pretendem se casar?", quis saber um seguidor. "É a ordem natural da vida, sabe, pessoal?”, respondeu Lauana, que rapidamente devolveu a pergunta para a namorada. “Você pretende casar comigo, Tatiana?", quis saber a cantora. "Sim!", declarou Tati Dias, sem pensar duas vezes.

"Ótimo, eu também pretendo", confessou Lauana Prado. Em seguida, a influenciadora digital ainda contou como é namorar a cantora. "É sempre uma grande aventura, nunca é um marasmo, sempre muito emocionante, muita animação, muitas novidades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso também porque a gente se ama, ela me dá carinho, me dá amor, cuida de mim", declarou.