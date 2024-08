Julio Iglesias faz homenagem para Silvio Santos: ‘Amigo de alma’

Julio Iglesias presta homenagem ao receber a notícia da morte do apresentador Silvio Santos, que partiu neste final de semana

O cantor Julio Iglesias fez questão de prestar uma homenagem para o apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos de idade. Em um post nas redes sociais, o artista internacional escreveu um recado para relembrar do artista, que ele considerava amigo e que era seu fã.

"Morreu um amigo meu de alma. Silvio Santos, a quem eu admirava muitíssimo, um grande criador brasileiro que eu adorava. Meu querido Silvio, descanse em paz, e leve o carinho de milhões e milhões de pessoas. Milhões que sentem a dor da sua morte. Eu especialmente, quero que te digam no céu o grande carinho que tenho por você. Até sempre, Silvio", escreveu ele.

Homenagem de Tiago Abravanel para Silvio Santos

O ator Tiago Abravanel concedeu um depoimento para o programa Domingão com Huck, da Globo, após a morte do avô, o apresentador Silvio Santos. Ele falou sobre a saudade que a família já está sentindo e enalteceu a trajetória de sucesso dele.

"Que dia de tantas emoções. Ontem foi o dia em que a gente se despediu dele, do nosso amado Silvio Santos, que eu tenho o privilégio de dizer que é meu avô. Uma mistura de muitas emoções, uma saudade que não dá para explicar”, disse ele.

E completou: "Muita gratidão pela história dele, por tanto que ele fez por tantas pessoas, juntando as famílias. Domingo é dia de alegria e a gente nomeia como alegria por causa dele. Ele faz parte da Nosa cultura, da construção da televisão, da sabedoria de falar com o povo brasileiro como ninguém, é uma mistura de muitas emoções. Assim como na musica dele, do mundo a gente não leva nada, vamos sorrir e cantar”.

Tiago é filho da primogênita de Silvio Santos, Cintia Abravanel.