Jorge Aragão é internado em hospital no Rio de Janeiro. Saiba o que aconteceu

O cantor Jorge Aragão precisou cancelar sua agenda de shows do fim de semana após ser internado na noite de quinta-feira, 28, em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista, ele foi diagnosticado com colecistite aguda e passará por alguns exames na unidade de saúde.

"O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada em breve para voltar à sua rotina de trabalho. Agradecemos o carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral!", diz um trecho da nota enviada à imprensa.

O que é colecistite aguda?

A colecistite aguda, enfrentada atualmente por Jorge Aragão, consiste em uma inflamação na vesícula biliar, decorrente da obstrução do ducto cístico provocada por um cálculo. Febre, calafrios, náuseas, dor abdominal e inchaço estão entre os sintomas.

Jorge Aragão relembra batalha contra o câncer

Em agosto deste ano, Jorge Aragão retornou aos palcos após remissão do diagnóstico de um linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático. Na ocasião, o consagrado artista se apresentou em um show repleto de celebridades no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e se emocionou com o carinho do público.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor celebra sua nova fase de vida e diz ter disposição de sobra para compor músicas e subir ao palco para milhares de fãs. Ele ainda destaca que a fase difícil o fez refletir como a vida é passageira e é preciso viver sempre o hoje para não se arrepender amanhã; leia o bate-papo completo!

