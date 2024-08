Jorge Aragão relembra batalha contra o câncer e se emociona: 'Sou um sobrevivente'

Jorge Aragão fala com exclusividade à CARAS Brasil sobre retomada da carreira após tratamento contra um câncer

Jorge Aragão (75) está de volta aos palcos após remissão do diagnóstico de um linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático, em julho de 2023. O consagrado artista se apresentou em um show repleto de celebridades no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 31, e se emocionou com o carinho do público.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor celebra sua nova fase de vida e diz ter disposição de sobra para compor músicas e subir ao palco para milhares de fãs. Ele ainda destaca que a fase difícil o fez refletir como a vida é passageira e é preciso viver sempre o hoje para não se arrepender amanhã.

"Eu voltei aos palcos após um conselho médico, porque eu demorei um pouco para assimilar tudo aquilo que estava vivendo. Quando subi no palco, foi muito emocionante pra mim a gritaria que eu ouvia. Aquela energia que subia. Ali eu pensei: Estou vivo! E sentia dentro de mim, que agora, passado um ano de tudo isso, eu precisava celebrar e precisava fazer isso no palco, que foi a minha terapia em meio a toda a fase difícil do tratamento. E 2024 tem pra mim que gosto de vida, muita vida que está pulsando aqui dentro de mim", comemora.

Aragão reconhece que a fase do tratamento foi complicada tanto para físico quanto para o mental e que as energias dos familiares, amigos e fãs chegaram até ele. "Não foi fácil! Primeiro você quando recebe a notícia de ter um linfoma, é uma sentença. Não adianta. Você até conhece pessoas que venceram essa doença, mas é estranho porque a gente só consegue lembrar daqueles que se foram por ela. Então é meio como uma sentença de que acabou a sua vida, porque geralmente você imagina isso como o fim da linha. Ali terminou tudo para você. E logo que tomei consciência, já comecei logo o tratamento, que inclusive foi feito por uma hematologista e não por uma oncologista", conta.

"E aí que eu fui tomando ciência de que eu poderia superar. E nesse momento foi muito importante o apoio que eu tive da minha família, da minha equipe e todos os meus fãs. Eu estava envolvido numa cama com orações e muitas energias boas, que me fizeram mais forte para superar tudo aquilo", ressalta.

Show no Rio

O show realizado na noite de ontem no Vivo Rio contou com famosos como Thiago Martins (35), Helena Fernandes (56), Raphael Logam (38), Bella Campos (26), Juan Paiva (26), Valentina Bandeira (30), Babu Santana (44) e Giullia Buscacio (27) na plateia. Antes do início da apresentação, vários foram ao camarim celebrar a vida de Jorge Aragão.

"Fiquei muito feliz com toda essa galera, muitos artistas até dessa nova geração, que foram muito carinhosos comigo e que conhecem o meu trabalho. Me senti muito abraçado! Me surpreende saber que tem sambas meus que tem pelo menos 50 anos e ouvir as pessoas cantando e dançando, como se fossem atuais. Me sinto muito honrado por isso. É um momento feliz entre amigos, celebrando a vida do vovô aqui", brinca.

"Estou percorrendo o Brasil com meu show, com uma agenda bastante intensa até, para um vovô como eu, mas não pretendo parar nem tão cedo [Risos]. A primeira coisa que passa sempre na cabeça é a gratidão por poder estar no palco mais uma vez vivendo esse momento. Há um ano atrás, eu estava vivendo o momento mais difícil da minha vida. E hoje me sinto um moleque atrevido, em poder continuar compondo, continuar cantando. Sou um sobrevivente!", conclui.

VEJA IMAGENS DO SHOW DE JORGE ARAGÃO: