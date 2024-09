João Neto e Frederico aparecem pela primeira vez após acidente de ônibus

João Neto e Frederico voltam à internet depois de sofrerem acidente de ônibus na madrugada desta sexta-feira, 6, e tranquilizam os fãs

Os cantores João Neto e Frederico reapareceram na internet na tarde desta sexta-feira, 6, para tranquilizarem os fãs após sofrerem um acidente de ônibus na madrugada. O veículo com os artistas e a equipe colidiu contra um caminhão em uma estrada de Minas Gerais, e algumas pessoas ficaram com ferimentos leves, mas os cantores não se machucaram.

Agora, em um vídeo compartilhado no Instagram, os dois contaram que estão bem e que os integrantes da equipe já receberam alta hospitalar. "Oi, pessoal! Passando aqui para dizer que estamos todos bem, e aqueles que se machucaram já estão recebendo os devidos cuidados. Gostaríamos de agradecer imensamente por todas as orações e palavras de apoio. Somos muito gratos a Deus pelo livramento e pedimos que Ele continue cuidando de todos nós. Obrigado!", informaram.

E completaram: "Está todo mundo sabendo que tivemos um imprevisto sério hoje, mas graças a deus estamos todos bem. A galera nossa que ficou machucada foi encaminhada para o hospital. A gente segue nossa agenda um pouco machucados mentalmente, mas fisicamente estamos bem. Obrigado pelas orações e pensamentos positivos".

Logo depois, Frederico deu mais informações: "O susto foi grande, mas graças a Deus está tudo bem. Os meninos da nossa equipe que se machucaram receberam alta do hospital e estão a caminho de Goiânia de volta. Estou aqui para deixar meu carinho e respeito. Passando para acalmar o coração de vocês. Continuamos na estrada fazendo aquilo que a gente ama e pedindo proteção a Deus".

O acidente com o ônibus de João Neto e Frederico

O acidente com o ônibus de João Neto e Frederico aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 6. De acordo com o site G1, quatro pessoas ficaram feridas levemente e a parte da frente do veículo ficou destruída.

No acidente, o ônibus colidiu contra um caminhão que transportava carvão. O empresário da dupla falou com o site Gshow sobre o susto. "Eles estão bem, mas realmente o susto abala, né? O barulho da batida. Só quatro pessoas da equipe se machucaram sem gravidade. O motorista quebrou a perna, o baterista quebrou o pé e mais dois membros da equipe tiveram alguns cortes na perna. Já foram atendidos e graças a Deus tudo certo", afirmou.