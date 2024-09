Equipe de João Neto e Frederico anuncia decisão após acidente de ônibus

A dupla João Neto e Frederico estava no ônibus de sua equipe que sofreu um acidente na madrugada desta sexta-feira, 6, em Minas Gerais

Os cantores João Neto e Frederico tiveram um grande susto na madrugada desta sexta-feira, 6, em uma estrada de Minas Gerais. O ônibus onde estavam com a equipe sofreu um acidente, mas os artistas não ficaram feridos.

Com isso, a equipe deles informou, por meio de um comunicado oficial, que decidiram manter a agenda de shows do final de semana sem alterações. “Na madrugada de hoje, 06/09, o ônibus da dupla João Neto e Frederico se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Sete lagoas/MG. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla João Neto e Frederico, que estava no ônibus. A equipe da dupla informa que os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente, sem nenhuma alteração. Agradecemos todas as mensagens de carinho”, informaram.

Além disso, o cantor Frederico também tranquilizou os fãs sobre o ocorrido. "O pessoal da equipe já foi socorrido, galera, e, se Deus quiser, ficará tudo bem. Obrigado pela atenção de todos", afirmou.

O acidente com o ônibus de João Neto e Frederico

O acidente com o ônibus de João Neto e Frederico aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 6. De acordo com o site G1, quatro pessoas ficaram feridas levemente e a parte da frente do veículo ficou destruída.

No acidente, o ônibus colidiu contra um caminhão que transportava carvão. O empresário da dupla falou com o site Gshow sobre o susto. "Eles estão bem, mas realmente o susto abala, né? O barulho da batida. Só quatro pessoas da equipe se machucaram sem gravidade. O motorista quebrou a perna, o baterista quebrou o pé e mais dois membros da equipe tiveram alguns cortes na perna. Já foram atendidos e graças a Deus tudo certo", afirmou.