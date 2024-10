Alice Braga faz rara aparição com a namorada. Saiba quem é!

A atriz Alice Braga surgiu sorridente ao posar ao lado da nova namorada em evento na cidade de São Paulo. Saiba mais

A atriz Alice Braga está apaixonada! Vivendo um novo relacionamento há alguns meses, ela fez uma rara aparição em público com nova namorada.

Nesta quinta-feira, 17, Alice surgiu ao lado da produtora Renata Brandão durante um evento em São Paulo. As duas foram prestigiar a 1ª Mostrinha de Cinema, na Sala São Paulo, e posaram sorridentes enquanto estavam na plateia do espaço.

Alice e Renata vivem um romance desde o início de 2024. Elas mostraram a primeira foto juntas nas redes sociais em maio deste ano. Meses depois, elas voltaram a aparecer abraçadas em outro registro na internet.

Vale lembrar que este é o primeiro romance que Alice Braga assumiu depois de se separar da atriz Bianca Comparato em 2023.

Alice Braga e Renata Brandão - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Alice Braga e Renata Brandão - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Alice Braga e Renata Brandão - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Alice Braga e Renata Brandão - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Alice Braga já falou sobre assumir a sexualidade

A atriz Alice Braga falou sobre descoberta da sexualidade. Em entrevista na revista Marie Claire, ela comentou sobre a decisão de preservar sua vida íntima ao longo da carreira.

"Eu fui descobrindo minha sexualidade, minha bissexualidade, aos 20 e poucos anos. Sou gay, não sou gay, sou bi não sou bi? Ao mesmo tempo, estava começando a trabalhar e nunca quis expor minha vida pessoal. Já tive namoros com atores homens de que as pessoas nunca souberam porque sempre tive um desejo forte de que minha vida pessoal não atrapalhasse meu trabalho. As pessoas acham que não me exponho porque namoro mulheres, mas na verdade não gosto de estar o tempo inteiro mostrando minha vida – não é uma questão de não querer me assumir, é algo muito mais relacionado à minha personalidade", disse ela.

Inclusive, ela comentou se sonha ou não em ter filhos. "Cheguei aos 40 e não tive filhos, mas a maternidade não é algo que descarto totalmente. Para mim, ela não passa somente por um desejo físico. Não acredito nela como algo puramente biológico, e não sei se necessariamente vai passar pelo meu corpo. A adoção sempre foi uma possibilidade na qual penso desde pequena. Mas também admiro mulheres que não querem ter filhos. É uma escolha que tem a ver com uma consciência absoluta de desejo e autoafirmação, e não algo que a sociedade impõe, e eu acho isso lindo", afirmou.