Natuza Nery relembra morte do pai: 'Voltei a trabalhar bem rápido'

Natuza Nery relembrou a morte do seu pai, que aconteceu em 2022, e afirmou que não se deu um tempo para conseguir viver o luto

Nesta quinta-feira, 17, Natuza Nery participou do videocast Mamilos Café e relembrou a morte de seu pai Neuber Nery, que ocorreu em meio à campanha eleitoral de 2022.

A jornalista da GloboNews recebeu a notícia pouco tempo antes da entrevista que faria com Ciro Gomes, então pré-candidato do PDT à presidência da república.

A famosa admitiu que não se deu o tempo necessário para viver o luto. "Não dei tempo para o luto. Para sair do buraco, voltei a trabalhar bem rápido", disse ela, que retornou ao trabalho apenas quatro dias após o falecimento do pai.

Na ocasião, Natuza também comentou sobre o futuro de sua profissão. "Por que acredito que o jornalismo continuará tendo seu lugar ao sol? Porque a outra opção é entregar para as figuras do pântano. Se não acreditar que o jornalismo conseguirá combater essa guerra, estarei desistindo da sociedade e do que acredito", afirmou.

Decisão sobre herança

A apresentadora Natuza Nery, que é do setor político da GloboNews, participou do programa Papo de Segunda, no GNT, e surpreendeu ao contar que não pretende deixar herança para o filho, Liam, de 15 anos. Ela contou que quer gastar todo o seu dinheiro ainda em vida com a educação do filho e sua velhice. Assim, ela incentiva o filho a construir o seu próprio patrimônio com seu trabalho.

"Todo o dinheiro que eu ganhar vou investir na sua educação e gastar em vida. Depois que você for adulto vai cuidar da sua própria vida", afirmou ela.

E completou: "O dinheiro que eu ganhar vai ser uma parte para eu aproveitar e uma parte para cuidar da minha velhice. Não conte com herança".

Atualmente, Natuza é apresentadora da Central GloboNews e do podcast O Assunto. Além disso, ela é comentarista de política da GloboNews e colunista do site G1.