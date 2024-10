Ary Mirelle revela que João Gomes estava planejando casamento surpresa

O cantor João Gomes e Ary Mirelle confirmaram que a data do casamento já está marcada e revelaram detalhes dos preparativos

O cantor João Gomes e Ary Mirelle vão casar! Após o site 'Hugo Gloss' revelar que o casal já havia definido a data da cerimônia, a influenciadora digital usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 4, para confirmar a informação.

Por meio de seus stories no Instagram, Ary surgiu ao lado do noivo e dividiu com o público alguns detalhes sobre a celebração. De acordo com ela, João Gomes estava planejando um casamento surpresa, mas acabou 'entregando o jogo' por não saber guardar segredo.

"Boa tarde, galera! Vamos casar! Saiu aí… Eu tinha dito para ela que não sei guardar segredo", iniciou o cantor em um vídeo publicado pela companheira. "Agora estamos organizando tudo. A cabeça começou a querer explodir de tanta coisa que tinha só para eu resolver. Aí, eu disse para ela que ia ter um casamento", continuou.

"Ele estava fazendo um casamento surpresa", entregou Ary Mirelle. "Eu ia fazer surpresa, mas…", confirmou João Gomes. Em seguida, a influenciadora explicou que o casal passou a organizar os preparativos em conjunto. Os dois subirão ao altar no dia 21 de outubro .

"Não ia dar certo ele fazer isso [surpresa], né? Eu já estou quebrando a cabeça para fazer tudo rápido, que já é esse mês. Temos 18 dias para organizar. E aí, estamos fazendo tudo na correria, escolhi o vestido agora", contou Ary Mirelle, revelando que ainda hoje faria uma reunião com profissionais responsáveis pela decoração.

"Vai ser um casamento bem tranquilo, com nossos amigos e família. E aí, no mesmo dia, depois do casamento, vai ter a festa. Quero mostrar o processo, como está sendo organizado", continuou a noiva de João Gomes. Ao final da breve conversa com os seguidores, ela revelou que já escolheu o vestido de noiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O pedido de casamento

Vale lembrar que João Gomes pediu Ary Mirelle em casamento em novembro de 2023. Na época, a influenciadora estava grávida do filho do casal. O anúncio foi feito através das redes sociais do artista, que dividiu detalhes do momento especial e alguns dos planos para o casório.

"Nem mostrei à galera, fui dormir ontem cedo. O pedido veio, né?", disse o cantor ao exibir sua noiva usando a nova aliança. "Veio aí. Agora você é meu esposo", Ary surgiu visivelmente emocionada e brincou ao exibir a jóia em suas mãos.

Juntos desde dezembro de 2022, João Gomes e Ary Mirelle são pais do pequeno Jorge, de 8 meses de vida.