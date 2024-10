À espera do segundo filho, Eliezer abre detalhes de temática especial para quarto de Ravi

Na expectativa para a chegada do segundo filho com Viih Tube, Eliezer usou as redes sociais para compartilhar detalhes do quarto de Ravi

Ansioso para a chegada de Ravi, seu segundo filho com Viih Tube, o ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para mostrar os detalhes finais do quarto do pequeno. Com uma temática totalmente personalizada, o cômodo possui diversos elementos que remetem o universo dos astronautas.

Com diversas pelúcias em formato de naves espaciais, astronautas, planetas e itens bordados com a inicial do bebê, o papai coruja não escondeu a empolgação com o resultado do quarto. "Olha os detalhes das pelúcias do quarto do Ravi, que bonitinho, que coisa linda. Muito legal", disse ele.

Ainda nos Stories do Instagram, o influenciador mostrou que a decoração galáctica ainda conta com uma luminária em formato de lua, que leva um urso de pelúcia vestido de astronauta em cima.

Confira os detalhes na galeria abaixo:

Eliezer comove ao lamentar perda na família

O influenciador Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para lamentar a partida de um membro da família. Ele sofreu a perda de seu gato de estimação, que encontrou e adotou assim que se mudou para um condomínio fechado na região metropolitana de São Paulo, junto com sua esposa, Viih Tube, e sua filha, Lua, de 1 ano.

"Meu pequeno se foi, não consigo nem colocar em palavras o que estou sentindo. Ele nos escolheu como família e me escolheu como dono, pai", iniciou ele nos stories do Instagram. E completou: "Todo dia antes de dormir eu ia atrás dele para ver se ele já estava em casa para dar comida, abrir a porta do quartinho dele, mas ele se foi e agora ficou a saudade e lembranças do meu casca de bala. Vai com Deus".

Em seguida, o influenciador compartilhou o último registro que fez do gato. No vídeo, Eliezer e Viih Tube aparecem deitados na cama na companhia do animalzinho. Confira.