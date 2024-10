Duda Nagle expõe reação ao descobrir gravidez de Sabrina Sato: 'Me ligou'

O ator Duda Nagle revelou como reagiu à notícia da gravidez de sua ex-esposa, Sabrina Sato, que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes

O ator Duda Nagle revelou nesta quarta-feira, 16, como reagiu à notícia da gestação de sua ex-esposa, Sabrina Sato. Os dois, que são pais de Zoe, de 5 anos, se separaram em 2023. Noiva do também ator Nicolas Prattes, a apresentadora anunciou que está grávida de 2 meses do segundo filho.

"Eu vi a notícia hoje", contou durante o podcast Papagaio Falante. "O engraçado é que Sabrina já está há alguns dias assim: 'Eu posso te ligar, a gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?'. A gente chegou a se falar, acabamos entrando em outros assuntos, mas sabe quando você sente a energia? A energia já estava ali", complementou.

Em seguida, o ator disse que ficou feliz com a novidade. "Vi a notícia [na internet] e ela me ligou logo em seguida e contou. Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois tem uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles."

Durante o papo, Duda Nagle contou que tem uma boa relação com Nicolas e o que o ator já foi à casa da mãe dele, Leda Nagle. O ator também explicou que ele e Sabrina se esforçam para manter a boa convivência após a separação em prol de Zoe.

Solteiro, o artista também tem vontade de ter mais filhos. "Estou solteiro, tem um ano e meio que me separei. No começo, eu estava muito apressado, já pensando em engatar em um relacionamento e seguir com meu plano de ter mais filhos por conta da idade. Depois, eu dei uma desencanada. Estou em um período sabático", detalhou.

O anúncio da gravidez

A gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 16, pelos colunistas Gabriel Perline e Leo Dias. Logo em seguida, a equipe da apresentadora confirmou a novidade em um comunicado à imprensa.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disseram.