Após morte repentina de Liam Payne, produtor do também ex-integrante da 'One Direction', Zayn Malik, informou como ele reagiu à notícia

Zayn Malik enfrenta um momento difícil após a morte de seu ex-colega de banda, Liam Payne, com quem dividiu o palco na One Direction. De acordo com informantes, o cantor está "absolutamente em pedaços" e tem contado com o apoio de amigos e familiares para lidar com a perda.

Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, um produtor musical dos Estados Unidos que trabalha com Zayn afirmou que o artista está "em choque". A família de Malik, inclusive, prefere que ele não fique sozinho após a trágica notícia.

“Zayn foi informado nas primeiras horas desta manhã e ele está muito abalado. Ele está em choque, e seus pais entraram em contato com a família de Liam para oferecer apoio e condolências”, relatou a fonte.

Ainda em contato com o veículo, o informante contou que “fazia um tempo que Zayn e Liam não se falavam” devido aos “problemas que tiveram um com o outro no passado”, mas ainda “se respeitavam à distância”. “Eles não se odiavam, mas não conseguiam chegar a um acordo sobre coisas diferentes. Mas ambos sentiam que tinham sido explorados na indústria musical”, finalizou.

Vale lembrar que ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn e Liam integravam a boy band One Direction, formada no programa The X Factor e grande sucesso nos anos 2010.

Payne faleceu na última quarta-feira, 16, ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que ele faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

