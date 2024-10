Ferrugem honra legado de Reinaldo em novo álbum: 'Minha trajetória mudou'

Em entrevista à CARAS Digital, Ferrugem celebra seus 10 anos de carreira com o álbum 'Legado do Príncipe', em homenagem ao cantor Reinaldo

Para comemorar os 10 anos de carreira, Ferrugem lança nesta quinta-feira, 17, um álbum em homenagem ao cantor Reinaldo (1954-2019), que teve um papel importante em sua trajetória. O sambista, conhecido como o Príncipe do Pagode, foi um dos responsáveis por alavancar o caminho do carioca na música.

"Como todo pagodeiro raiz, as músicas do Príncipe sempre fizeram parte do meu repertório. Lá em 2013, tocando em um grupo de pagode na Lapa, no Centro do Rio, o Reinaldo me ouviu e me convidou para tocar no seu evento. Fui sem nem pensar duas vezes. Foi um momento muito especial da minha vida. E ali no palco mesmo, Tio Reinaldo me convidou para cantar com ele no seu álbum", detalhou Ferrugem em entrevista exclusiva para à CARAS Digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

O projeto, gravado em um bar localizado na Zona Oeste de São Paulo, local onde Reinaldo realizava suas rodas de samba, conta com 16 clássicos da história do sambista. "2024 é o ano que eu completo 10 anos de carreira, não teria momento melhor para eu trazer essa homenagem ao Tio Reinaldo. Minha trajetória mudou com o convite dele para cantar no seu álbum 'Reinaldo e Seus Convidados', lá em 2013. 'Infância' era a faixa foco do disco e explodiu nas rádios de todo o Brasil. Daí vem essa contagem de dez anos, pelo marco da primeira vez que me ouvi na rádio", explicou.

Ferrugem também falou sobre as escolhas das músicas do álbum. "Montar esse repertório foi uma verdadeira viagem no tempo (risos). Tentei me transportar para as primeiras rodas de samba que curti, as que me apresentei… A música do Tio Reinaldo fez parte desses momentos. Escolhi canções que estão nessas memórias afetivas minhas, além de algumas clássicas, que não tinha como a gente deixar de fora", contou.

A princípio, o cantor não pensava em fazer shows cantando os clássicos de Reinaldo, mas os fãs já começaram a pedir apresentações. "Essa não era a ideia inicial, mas antes mesmo de soltar esse álbum já temos pedidos de shows (risos). Estamos trabalhando para realizarmos algumas apresentações, no Rio com certeza, mas em algumas capitais também", revelou ele, que acredita que o público 'vai se amarrar' no álbum.

"Não tem como a gente falar das clássicas do pagode, sem lembrar do Tio Reinaldo. Essa é uma homenagem que eu deixo para ele e para o legado que ele deixou na nossa história. Acho que o público vai se amarrar nessa produção e sentir a nostalgia das antigas rodas do Príncipe junto comigo", garantiu.

Reflexão sobre a carreira

Em 10 anos de carreira, Ferrugem já fez shows por todo Brasil, realizou uma turnê internacional e foi o responsável por levar o pagode para o Rock in Rio. Para os próximos anos, ele deseja que suas músicas continuem sendo abraçadas pelo público.

"Nossa, já realizei tantos sonhos… Turnê internacional, Rock In Rio, lançamento de álbuns, shows por todo o Brasil. Hoje, quero continuar podendo fazer o meu som sendo abraçado pelo público, isso pra mim já é especial demais, sabe?", garantiu ele, não escondendo a felicidade por ter conquistado seu espaço na música.

"A vida do artista nunca é fácil no começo e nunca temos garantia de que vai dar certo. A gente segue porque acredita no nosso potencial e quer viver da arte. É isso que eu tinha em mente lá no começo, quando o cachê era simbólico e a estrutura não era das melhores. Esse ano mesmo, estou rodando o Brasil com shows lotados em uma super turnê em celebração aos meus 10 anos de carreira, toquei no palco Sunset do Rock In Rio e estou com esse disco em homenagem ao Tio Reinaldo. Hoje, sinto que muitas portas se abriram e conquistamos muitos espaços com o pagode", finalizou.

O álbum 'Legado do Príncipe', em homenagem ao cantor Reinaldo, chega às plataformas nesta quinta-feira, 17, às 21 horas, com audiovisual no dia seguinte, ao meio-dia.