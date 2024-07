Iza volta ao Instagram em data especial após revelar traição: ‘Novo significado’

Grávida, a cantora Iza fez um novo post nas redes sociais após ver sua vida mudar com revelação de traição do ex-namorado

A cantora Iza reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Ela fez um post no Instagram, que marcou o retorno dela com um depoimento pessoal após revelar que foi traída pelo ex-namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Grávida de uma menina, Iza manteve o seu lado discreto nos últimos dias, mas demonstra que já está pronta para retomar as interações nas redes sociais.

Em seu novo post, a artista falou sobre a importância das mulheres negras em sua vida e o desejo de ser um bom exemplo para sua filha, que nascerá em breve.

"Nesse dia Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha parei pra refletir mais uma vez que sou muito abençoada - literalmente (vide video 2) - por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta. Hoje sei que ocupo esse lugar representando tantas mulheres, mas antes de mim vieram outras que me inspiraram e abriram caminhos. Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse! E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco pra eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser pra ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram pra mim", disse ela.

Relembre o que Iza disse no vídeo sobre o fim do namoro:

"Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver a minha vida ao máximo de forma restrita, que eu me proteja, porque existem muitas pessoas que me admiram e pessoas também que nem sempre pode entender bem o que eu quero dizer. Eu prefiro muito no blindar desse tipo de coisa. Nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Na verdade, esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, para que vocês me vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal de contas, eu estou grávida. E eu nunca, na minha inteira, imaginei passar por isso. Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então eu resolvi vir aqui falar, falar que eu estou bem, na medida do possível. É muito ruim se decepcionar desse jeito. E pedir para que respeitem o meu momento mesmo, porque isso é tudo o que eu vou falar", disse ela.

E completou: "Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Mantinha conversas com ela e nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não, está. Porque eu acho que nesta situação ele se acha muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Enfim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias".

"Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, era aparecer, ficar famosa, e mostrar o que aconteceu. Deflagra uma situação… É o vídeo mais louco que eu já fiz na vida. Eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também lamentavelmente para a família dele. Eu peço desculpas para a dona Magda, seu Edson, qeu também estão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim, mas esse momento eu achei que deveria me antever, me antecipar, porque vai vir um monte de gente perguntando ‘você sabia?’. E isso é tudo o que eu vou falar, não somos mais um casal, fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então preciso de sossego, tranquilidade, é tudo o que vou falar disso tudo. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida, nem tinha muito como fingir que nada aconteceu. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama. Eu estou bem e feliz com o presente que Deus me deu. E pronta para lidar com essa situação no meu tempo", finalizou.