Filho de Lucio Mauro Filho completa 21 anos e ganha bela homemagem do pai

O ator Lucio Mauro Filho prestou uma bela homenagem para o filho mais velho, Bento, que completou 21 anos nesta terça-feira (29)

Lucio Mauro Filhousou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Bento Barbalho. Nesta terça-feira, 29, o rapaz, fruto de seu casamento com Cíntia Oliveira, completou 21 anos.

Para comemorar a data especial, o ator compartilhou uma foto em que aparece assistindo a um jogo do Flamengo no estádio e escreveu uma bela mensagem. "Meu filho Antonio Bento, que revolucionou minha vida, inaugurando o pai que eu sempre sonhei ser, há 21 anos atrás", começou ele.

Lucinho confessou que sempre quis repassar para os filhos o exemplo que recebeu do pai, o ator Lucio Mauro (1927-2019). "Eu tive um pai fod*. Segui sua profissão, seus exemplos e sempre tive a certeza de que chegaria a minha hora de colocar a minha turma no mundo e poder botar em prática tudo que aprendi com seu Lucio e Dona Lú", acrescentou ele, que também é pai de Luiza, de 19 anos, e Liz, de seis.

"Bento abriu os trabalhos e já chegou chegando. Com sua curiosidade de gente grande, seus temas profundos e complexos, seus desenhos impressionantes, sua paixão pela música. Foi o irmão perfeito para Luiza e quem diria, quinze anos depois, para a pequena Liz, de quem é o segundo pai. Que homem lindo você se tornou meu filho: íntegro, leal, preocupado com o próximo. Meu parceiro, meu amigo, meu orgulho. Obrigado por tudo! 21 anos de muitas conquistas, como essa aí da foto, na longínqua Guayaquil, bem no dia de seu aniversário. O cabra ainda por cima é pé quente! Feliz Aniversário Bento!!!!", finalizou.

Lucio Mauro Filho fala de vínculo familiar com Arlete Salles

Em junho, Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para homenagear a atriz Arlete Salles. Na publicação, ele explicou o vínculo familiar existente entre eles. A veterana completou 86 anos. Lucio contou que a artista já foi casada com seu pai, o humorista Lúcio Mauro (1927-2019) e é mãe de seus irmãos mais velhos, o ator Alexandre Barbalho e o cineasta Gilberto Salles.

"Letinha é fonte inesgotável de inspiração, talento, garra e disposição de leoa, mas ela é uma geminiana legítima! Um privilégio tê-la nesses cinquenta anos, todo tempo. Seu afeto, sua torcida e parceria. Mãe dos meus irmãos, amor de toda a família", escreveu na legenda da publicação. Confira!

