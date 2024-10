Solange Almeida encanta ao comemorar o aniversário da filha: 'Mocinha linda'

A cantora Solange Almeida postou um vídeo com vários momentos da filha, Maria Esther, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário de 11 anos

Solange Almeidaencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com vários momentos da filha, Maria Esther de Almeida.

A menina, fruto de seu relacionamento com Wagner Miau, completou 11 anos de vida nesta terça-feira, 29, e a cantora celebrou a data especial recordando fotos desde a gestação até os dias atuais. Já na legenda, ela se declarou para a aniversariante.

"Há 11 anos nascia você, Maria Esther de Almeida, nossa filha amada e querida, Wagner Miau. Como passou rápido… você tá uma mocinha tão linda. Te amo amor. Muito", escreveu Solange no post feito em seu perfil no Instagram.

Os fãs de Solange parabenizaram maria Esther nos comentários. "11 anos já, que Deus abençoe sempre essa princesa com muita saúde, paz, felicidades e que todos os sonhos dela sejam realizados", desejou uma seguidora. "Lindeza. Parabéns, Esther! Deus abençoe!", disse outra. "Coisa linda, Deus abençoe sempre", falou uma terceira.

Vale lembrar que a cantora Solange Almeida também é mãe do cantor Rafael Almeida e de Estrela.

Confira:

Solange Almeida posta cliques raros ao comemorar aniversário do filho

No dia 2 de outubro, a cantora Solange Almeida usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que Rafael Almeida completou 25 anos de vida e ela fez questão de homenagear o filho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou vários cliques ao lado do herdeiro, sendo alguns de quando ele era mais novo e outros mais recentes, e escreveu uma bela mensagem na legenda da publicação. "Hoje é o dia da vida da mãe. Dia do homem que para mim nunca cresceu. Dia de celebrar a sua vida, a sua saúde e as suas conquistas. Te amo vida! Feliz aniversário!", declarou Solange. Veja a publicação!

