Kim Kardashian se declara para Caitlyn Jenner em aniversário

Nesta terça-feira, 29, Kim Kardashian usou as suas redes sociais para parabenizar a ex-madrasta Caitlyn Jenner pelo aniversário de 75 anos.

Em sua conta no Instagram, a empresária e socialite compartilhou uma foto em que aparece sentada ao lado de Caitlyn. "Feliz aniversário de 75 anos. Eu te amo", escreveu Kim na legenda da publicação. Nos comentários, Caitlyn fez questão de retribuir o carinho. "Te amo muito, obrigada por tudo".

Caitlyn Jenner foi casada com a mãe da socialite, Kris Jenner, com quem teve as filhas Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Visita à prisão

Além de ser empresária, modelo, atriz, influenciadora e socialite, Kim Kardashian também é estudante de direito e se dedica a projetos de reabilitação de presos nos Estados Unidos. Por isso, ela esteve presente em uma penitenciária em San Diego, e encontrou os irmãos Lyle e Erik Menendez, que foram retratados na série Monstros da Netflix.

Para quem não acompanhou, Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais se tornou uma das séries mais assistidas no último final de semana. A produção retrata o julgamento dos irmãos, que foram condenados à prisão perpétua por matar os pais José e Kitty Menendez, apesar de alegarem que sofriam abusos e agiram em legítima defesa.

Diante da repercussão da série, Kim Kardashian visitou a penitenciária em que os irmãos estão confinados ao lado de um dos atores que os representaram na trama, Cooper Koch, da irmã, Khloe Kardashian, e de sua mãe, Kris Jenner. Durante a visita, ela palestrou sobre estratégias para melhorar o processo de reabilitação dos presos, segundo o TMZ.

Além disso, Kardashian também teria mencionado a reforma no sistema penitenciário do país. Vale destacar que a influenciadora digital estuda direito desde 2019. Após ser reprovada no exame diversas vezes, ela foi aprovada e agora está cada vez mais perto de se tornar advogada, enquanto trabalha ativamente em projetos de reabilitação de presos.

