Rodrigo Faro pede orações para nova fase do tratamento de Vera Viel: 'Cura total'

O apresentador Rodrigo Faro falou sobre a nova fase do tratamento da esposa, vera Viel, e pediu que os seguidores orem por ela

Rodrigo Faro usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para falar sobre a segunda etapa do tratamento de sua esposa, Vera Viel, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, de sua coxa esquerda.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Vera explicou que iria realizar uma tomografia, que é o início do tratamento das sessões de radioterapia. Depois, Faro aproveitou para pedir que os seguidores continuem orando para a cura total de sua esposa.

"Na segunda-feira começa a radioterapia. Continue com as orações, porque agora é a segunda etapa a cura total. Ela vai com tudo!", disse o apresentador, que depois mostrou que eles já estavam em casa. "São 33 sessões de radio e vamos com tudo... Já deu tudo certo", completou ele.

Já na legenda da publicação, Rodrigo Faro voltou a pedir o apoio dos fãs. "Vai começar a segunda etapa do tratamento da minha Vera Viel. Com muito amor, força, fé e as orações de vocês, vamos vencer mais essa batalha!!!", escreveu.

Mais cedo, Vera Viel deu detalhes sobre as sessões de radioterapia. "Tomografia da minha perna, que é o início do tratamento pra gente começar a fazer as sessões de radioterapia. Aí vai começar segunda-feira e vão ser 30 sessões de radioterapia. Tô confiante, feliz e tenho certeza que vai dar tudo certo", disse ela.

Vera Viel desabafa sobre mudança drástica após diagnóstico de tumor

Nesta segunda-feira, 28, a esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. Após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor raro e maligno de suas pernas, a modelo desabafou sobre a mudança drástica em sua rotina e as dificuldades que está enfrentando durante sua recuperação.

"Bom dia, a minha rotina diária era acordar, deixar as meninas na escola, tomar café e ir treinar. Hoje tudo mudou. Às vezes bate uma tristeza, mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta", afirmou a modelo, que também compartilhou que apesar das dificuldades, encontra paz no propósito de Deus. Confira o desabafo completo!

