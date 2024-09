Iza completa 34 anos e exibe o barrigão de grávida em novo ensaio fotográfico

A cantora Iza está em festa nesta terça-feira, 3, ao completar 34 anos de idade e 33 semanas de gestação. Veja aqui o quanto a barriga dela já cresceu

A cantora Iza celebrou o seu aniversário de 34 anos de idade nesta terça-feira, 3, com um post especial nas redes sociais. A estrela celebrou momentos especiais de sua vida nos últimos tempos e falou sobre a alegria de estar grávida nesta data especial.

"Hoje completo 34 anos, carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui. Celebrar esse aniversário com saúde é tudo que eu poderia querer. obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho! Só peço a Deus muitos anos mais de música pra desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida… bora pro próximo capítulo?", disse ela.

Grávida, Iza também fez um novo ensaio fotográfico para registrar o tamanho de sua barriga. Ela acaba de completar 33 semanas de gestação e comemorou as novas curvas do seu corpo em fotos com look mínimo. Confira abaixo!

Iza espera o nascimento de uma menina, que vai se chamar Nala, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Reaproximação de Iza e Yuri Lima

Grávida de sua primeira filha, a cantora Iza é alvo de especulações sobre sua convivência com o jogador de futebol Yuri Lima. Os dois esperam o nascimento da primeira filha, Nala, mas enfrentaram uma polêmica em julho de 2024 quando uma traição dele veio à tona. Com isso, eles se separaram. Porém, os rumores dizem que eles estão se reaproximando.

Nesta terça-feira, 27, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, compartilhou uma reportagem sobre Iza e Yuri. Ele disse que a assessoria de imprensa da cantora não tem nada a declarar sobre as especulações. No entanto, fontes do colunista contaram que os dois voltaram a se falar por causa da pressão da família de Yuri, que ficou envergonhada com a situação. Os parentes dele exigiram que ele pedisse desculpas para a mãe de sua filha após a repercussão das conversas dele com outra mulher.

Além disso, outra fonte de Pasin informou que pessoas próximas cogitam uma reconciliação, mas que este não é o foco no momento. Isso porque Iza e Yuri estão com os olhos voltados para a gravidez.

Iza está no sétimo mês da gravidez. Ela deverá dar à luz em outubro.