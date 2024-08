Assessoria de Iza se manifesta sobre rumores de reconciliação com Yuri Lima

A assessoria de imprensa da cantora Iza se manifestou a respeito dos rumores de que ela teria reatado com o jogador Yuri Lima

A assessoria de imprensa da cantora Iza se manifestou a respeito dos rumores de que ela teria reatado com o jogadorYuri Lima. De acordo com equipe da artista, "não há nada a declarar" sobre a situação. O relacionamento chegou ao fim após um episódio de infidelidade do atleta no mês passado.

Em resposta ao contato do portal Notícias da TV, a assessoria da cantora deu uma resposta curta sobre o relacionamento: "Nada a declarar."

Os rumores de que os pais de Nala teriam reatado o relacionamento surgiram nesta segunda-feira, 26. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista Leo Dias contou ter recebido a informação de um homem que diz ter ouvido o jogador chamar a cantora de "amor" durante uma chamada de vídeo.

Segundo o jornalista, o vendedor afirmou que conseguiu flagrar a conversa do ex-contratado do Mirassol FC com a artista quando ele estava dentro de uma loja de sapatos. Veja:

O que Iza disse no vídeo sobre o fim do namoro:

A cantora revelou a traição de Yuri Lima nas redes sociais no dia 10 de julho. A artista descobriu prints de conversas entre o atleta e outra mulher, com quem ele já havia se envolvido anteriormente. Na oportunidade, ela compartilhou um longo desabafo em seu perfil no Instagram.

"Eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, para que vocês me vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento. Afinal de contas, eu estou grávida", disse ela.

Em outro momento, detalhou: "Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Mantinha conversas com ela e nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa".