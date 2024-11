Iza faz depoimento potente no Dia da Consciência Negra: ‘Sendo feliz’

A cantora Iza fez sua homenagem ao Dia da Consciência Negra com uma mensagem repleta de representatividade: ‘o que queremos construir para as próximas gerações?’

A cantora Iza celebrou o Dia da Consciência Negra com um texto potente nas redes sociais. Pouco tempo depois de se tornar mãe pela primeira vez, ela refletiu sobre o mundo que vai deixar para a filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima.

A estrela falou sobre as dores que as pessoas pretas enfrentam no dia a dia e pediu que todos tenham a liberdade de viver tranquilamente. "A partir do momento em que me descobri mãe, algumas reflexões ganharam uma nova profundidade. Hoje, vivemos o primeiro Dia da Consciência Negra como feriado nacional, e também o meu primeiro com a Nala nos braços. O que antes já não era só sobre mim, agora tem ainda mais significado. É também sobre o mundo que ela vai encontrar", disse ela.

E completou: "Como mulher preta, essa preocupação muitas vezes me consome. É uma sensação que me atravessa. Reconhecer isso é parte do caminho. Sei que, pela posição que ocupo hoje, algumas dores podem não me alcançar diretamente. Mas mesmo com privilégios, a estrutura ainda pesa sobre nós. E é pela minha Nala, pela minha família, pelos nossos, que continuarei de cabeça erguida ocupando espaços que sempre nos disseram que não eram para nós. Penso muito na força da minha mãe, que trilhou esse caminho antes de mim. Penso na minha vó, nas minhas tias. Penso nas mães pretas que encontro nos meus shows, cada uma carregando sua resistência, sua história e muita generosidade. O acolhimento entre nós é essencial. Olhar para essas mulheres me lembra que somos potência".

Por fim, ela disse: "Hoje, mais do que nunca, o que me guia é a esperança. Espero que minha filha cresça em um mundo onde o respeito à nossa existência não precise ser uma luta constante. Que ela possa ser livre para criar, andar sem medo, ser quem ela quiser ser. Sonhos que são simples para muitos, e que para nós, desejo que sejam possíveis. No dia de hoje, mais uma vez, seguimos. Mas também nos questionamos: além do mundo que vivemos, o que queremos construir para as próximas gerações?".

