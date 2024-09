Ivete Sangalo conta detalhes de como foi a preparação para ‘voar’ no Rock in Rio

Ivete Sangalo surpreendeu o público quando sobrevoou a multidão na última sexta-feira, 20; cantora revelou mais detalhes sobre os ensaios

Nesta quarta-feira, 25, Ivete Sangalo foi às redes sociais conversar com os seus seguidores e contou mais detalhes dos bastidores de como foi a preparação para o seu show o Rock in Rio, que rolou no Palco Mundo do festival, na última sexta-feira, 20.

Veveta respondeu a um seguidor que questionou se ela havia treinado para o voo, e a baiana revelou todos os detalhes: "Eu consegui fazer o ensaio do voo na madrugada de quarta para quinta, porque não tinha vento e o Rock in Rio abriu o espaço para gente montar. Eu trabalhei o dia inteiro, ensaiei e aí a gente ensaiou o voo", iniciou.

Ela ainda abriu o jogo e revelou que ensaiou o voo apenas uma vez: "Mas eu vou contar uma coisa para vocês, eu subi na máquina uma vez. Eu ensaiei mais as trocas de tirar o cinto e botar o cinto do que exatamente o voo", revelou.

Ela finalizou ressaltando que o ato é realizado com total segurança e expressou sua confiança nos profissionais responsáveis pela operação do equipamento: "O voo é muito seguro com tecnologia de ponta, e eu estava super confiante na galera, nos profissionais".

Ivete Sangalo revela o que achou da homenagem de Viviane Araújo no ‘Domingão’

No último domingo, 22, Viviane Araújo foi destaque no quadro ‘Batalha do Lip Sync’, do ‘Domingão com Huck’, da Globo. Durante a disputa com Aílton Graça, a atriz e dançarina aproveitou para prestar uma homenagem e dublou duas canções de Ivete Sangalo. Em suas redes sociais, Veveta aprovou a apresentação e rasgou elogios à Rainha do Carnaval.

Além de receber aprovação do público e sair como grande vencedora da disputa, Viviane também foi exaltada pela cantora. Nos stories de seu perfil no Instagram, Ivete mostrou que acompanhou toda a apresentação e rasgou elogios para a eterna ‘Rainha da Bateria’: "Viviane Araújo você brilhou. Que homenagem mais linda e cheia de energia”, escreveu.