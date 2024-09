Ivete Sangalo revela o que achou da homenagem de Viviane Araújo no ‘Domingão’

Aprovado? Após receber homenagem de Viviane Araújo no ‘Domingão’, Ivete Sangalo se pronuncia e revela o que achou da apresentação

No último domingo, 22, Viviane Araújo foi destaque no quadro ‘Batalha do Lip Sync’, do ‘Domingão com Huck’, da Globo. Durante a disputa com Aílton Graça, a atriz e dançarina aproveitou para prestar uma homenagem e dublou duas canções de Ivete Sangalo. Em suas redes sociais, Veveta aprovou a apresentação e rasgou elogios à Rainha do Carnaval.

Para quem não acompanhou o programa, Viviane decidiu encarnar Ivete e foi ovacionada ao apresentar dois grandes sucessos da cantora: 'Abalou' e 'Sorte Grande'. Apesar de se tratar apenas de uma dublagem, a atriz não economizou nos detalhes e chegou até a recriar alguns dos modelitos e coreografias mais icônicos da carreira de Veveta.

Além de receber aprovação do público e sair como grande vencedora da disputa, Viviane também foi exaltada pela cantora. Nos stories de seu perfil no Instagram, Ivete mostrou que acompanhou toda a apresentação e rasgou elogios para a eterna ‘Rainha da Bateria’: "Viviane Araújo você brilhou. Que homenagem mais linda e cheia de energia”, escreveu.

Ivete Sangalo agradece homenagem de Viviane Araújo no ‘Domingão’ - Reprodução/Instagram

“Muito amor por você!", Ivete completou o agradecimento e se mostrou honrada com a homenagem. Além disso, a cantora também agradeceu ao apresentador do programa: “Luciano Huck, que demais, viu?”, ela declarou. Vale destacar que além de interpretar a cantora, Viviane também subiu ao palco como a cantora mexicana Thalía.

Enquanto isso, Aílton participou da disputa com a canção ‘I Got You’, de James Brown, e na sequência, brilhou com a música 'Alguém me Avisou', de Dona Ivone Lara. Apesar de perder a disputa, o ator recebeu muitos elogios e exaltou a parceria de longa data com Viviane, já que eles participaram de novelas no passado e agora repetem a dose em ‘Volta por Cima’.

